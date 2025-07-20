Milli Güdüm Kiti GÖKÇE’den rekor atış: En uzun menzilli vuruş!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti'nin, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendiğini duyurdu.

Bakan Kacır, bu atışla birlikte SİHA platformlarından yerli güdüm kitleriyle gerçekleştirilen en uzun menzilli vuruş sağlandığını paylaştı. GÖKÇE ile AKINCI’nın entegrasyonu

Bu atışla birlikte, SİHA platformlarımızdan yerli güdüm kitleriyle gerçekleştirilen en uzun menzilli vuruş sağlandı. Bu gelişmeyle birlikte #MilliTeknolojiHamlesi kapsamında yer alan GÖKÇE ile AKINCI’nın entegrasyonu da başarıyla tamamlanmış oldu.

https://x.com/mfatihkacir/status/1946841748338020729