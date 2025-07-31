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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Milli İHA'lara yerli göz: Titra ve Büyütech güçlerini birleştirdi

Türk savunma sanayisinde yerlilik hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Titra Teknoloji ile Büyütech arasında imzalanan stratejik işbirliğiyle, yerli insansız hava araçları artık milli kamera sistemleriyle donatılacak.

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Milli İHA'lara yerli göz: Titra ve Büyütech güçlerini birleştirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:56

Türk savunma sanayisinde yerlilik hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda, Titra Teknoloji tarafından geliştirilen ile yerli ve milli kamera sistemlerini bir araya getirmek amacıyla kritik bir anlaşma imzalandı.

Türkiye'de insansız hava araçları ve akıllı görüntüleme sistemlerine yönelik çalışmalar yürüten Büyütech ve Titra Teknoloji, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında, savunma sanayisindeki yerlilik oranını artırma ve dışa bağımlılığı azaltma yönünde önemli bir işbirliğini hayata geçirdi.

Milli İHA'lara yerli göz: Titra ve Büyütech güçlerini birleştirdi

MİLLİ İHA VE HELİKOPTERLERE YERLİ GÖZLER

Bu kapsamda, Titra Teknoloji'nin geliştireceği hava platformlarında yer alacak yüksek performanslı kamera sistemlerinin tasarımı, üretimi ve entegrasyonu Büyütech tarafından gerçekleştirilecek.

TİTRA Teknoloji'nin sahip olduğu SAVX Teknoloji'nin MERKÜT FPV dronundan başlayarak, ALPİN ve ALPİN-2 İnsansız Helikopter, DELİ Kamikaze İHA, PARS Gözcü İHA gibi platformlardaki kamera sistemi ihtiyacının Büyütech'in çözümleriyle karşılanması hedefleniyor. Ürün entegrasyonu ile başlayan bu işbirliğinin ilerleyen dönemde farklı modellerle gelişme potansiyeli bulunuyor.

Büyütech ile Titra Teknoloji arasındaki işbirliği, sivil alanda edinilen teknolojik yetkinliğin savunma uygulamalarına aktarılması bakımından dual use (çift kullanım) stratejisinin başarılı bir örneğini oluşturuyor.

Büyütech; Togg, Ford Otosan ve Tofaş gibi sektörün öncü otomotiv üreticileriyle geliştirdiği Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ve kamera sistemleriyle, sivil mobilite alanında yüksek teknoloji çözümleri sundu ve bu alanda derin bir ürünleşme deneyimi kazandı. Hayata geçirilen işbirliği ile bu mühendislik ve ürünleşme birikimi, güvenlik odaklı savunma çözümlerine taşınacak.

Milli İHA'lara yerli göz: Titra ve Büyütech güçlerini birleştirdi

ÜRETİM ALTYAPISINI 3,5 MİLYONA ÇIKARACAK

Güçlü biri seri üretim kapasitesine sahip olan Büyütech, yılda 1 milyon adet kamera üretme altyapısını kısa sürede 3,5 milyon adede çıkarmayı planlıyor.

Savunma sanayisinde insansız sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte teknolojik doğrulukla birlikte ölçeklenebilirlik ve güvenilir tedarik de stratejik önem kazandı. Büyütech, hem yüksek teknoloji hem de sürdürülebilir üretim gücüyle bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Milli İHA'lara yerli göz: Titra ve Büyütech güçlerini birleştirdi

Bu işbirliğiyle gelecekteki otonom, modüler ve milli savunma sistemlerine temel oluşturulması da öngörülüyor. Büyütech Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Orkun Düztaş, Titra Teknoloji ile gerçekleştirdikleri stratejik işbirliğinin Büyütech'in vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

Teknoloji geliştirirken, "Herkes için daha güvenli bir gelecek yaratmayı" hedef aldıklarını vurgulayan Düztaş, "Sloganımız sadece söylem değil, toplumun her bireyinin bulunduğu ortamda kendini daha huzurlu, daha emniyette hissetmesini sağlayacak teknolojileri geliştirme ve üretme idealimizin bir ifadesi. Sivil alanda kazandığımız mühendislik kabiliyetini ve ürün olgunluğunu, şimdi ülkemizin güvenliği için seferber etmekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#insansız hava araçları
#elektronik
#Yerli Savunma Sanayi
#Kamera Sistemi
#Mİlİ İha
#Büyütech
#Titra Teknoloji
#Savunma Teknolojileri
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