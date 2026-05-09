SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ SAHA 2026'da Yüksek Hızlı 25 mm top için SSB ile ASELSAN Konya arasında sözleşme imzalandı SAHA 2026 Fuarı'nda ASELSAN Konya ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, şirketin SSB ile gerçekleştireceği ilk silah geliştirme projesi olan YHT-25 Projesi sözleşmesi imzalandı. YHT-25 Projesi, ASELSAN Konya'nın SSB ile hayata geçirdiği ilk silah geliştirme projesi sözleşmesi olup, şirketin silah tasarımı, üretim ve test kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıyor. Proje kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek YHT-25 sisteminin, envanterde bulunan platformlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarında değerlendirilmesine yönelik yetenek kazanımı sağlanması hedefleniyor. ASELSAN Konya tarafından geliştirilecek orta kalibre yüksek hızlı top sistemlerinin, kara ve deniz platformlarına entegre edilen uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra ASELSAN'ın hava savunma sistemlerinde de bileşen olarak kullanılması planlanıyor. Sözleşmeyle savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılması, kritik sistemlerde yerlilik oranının artırılması ve yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

ASELSAN Konya'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlikte, SSB Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy'un katıldığı bir törenle iki kurum arasında YHT-25 Projesi sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN KONYA'NIN SSB İLE İLK SİLAH PROJESİ

