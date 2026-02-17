SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyeleri, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde fuara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

HABERİN ÖZETİ Savunma ve havacılık buluşması SAHA 2026 rekorlara hazırlanıyor SAHA 2026'nın, 8 milyar dolarlık hedef sözleşme portföyü, 100 bin metrekareyi aşan sergi alanı ve yenilikçi canlı demonstrasyonlarla küresel bir stratejik işbirliği platformu olmayı hedeflediği açıklandı. SAHA 2026, 100 bin metrekareyi aşan sergi alanı ve 1500'den fazla firmayla 8 milyar dolarlık sözleşme portföyü hedefliyor. Fuar, küresel stratejik bir platform olarak canlı demonstrasyonlar, FPV dron alanı ve World Drone Wars gibi yeniliklerle öne çıkacak. Türkiye'nin savunma sanayii dinamizmi ve yeni nesil ürünleri sergilenecek, güvenilir ve uzun dönemli işbirliği vurgulanacak. 140 ülkeden 150 binin üzerinde ziyaretçi hedeflenirken, NATO mekanizmaları ve birçok ülke pavilyonla katılacak. SAHA 2026'da "Space Dome" ile uzay teması işlenecek ve TCG ANADOLU gemisi halkın ziyaretine açılacak.

ROKETSAN Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci, fuarın artık yalnızca bir savunma sanayi etkinliği değil, küresel ölçekte stratejik bir platform haline geldiğini belirtti.

2024 yılında gerçekleştirilen fuarda 6 milyar doların üzerinde yeni sözleşme portföyüne imza atıldığına işaret eden İkinci, "120'den fazla ülkenin katılımıyla önemli bir başarı yakaladık. 2026’da bunun çok daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

SERGİ ALANI 100 BİN METREKAREYİ AŞACAK

İkinci, SAHA 2026’nın 100 bin metrekareyi aşan sergi alanında düzenleneceğini belirterek, "1500'ün üzerinde firma katılım gösterecek. 25 binin üzerinde B2B, B2C ve C2C görüşme planlıyoruz. 150'den fazla imza töreni şimdiden planlandı. Fuar yalnızca stantlardan ibaret olmayacak, ilk kez FPV dron alanı, insansız kara araçları mücadele sahası ve robot yarışmaları gibi faaliyetlere yer verilecek. SAHA 2026'yı diğer savunma fuarlarından ayıran en önemli özellik, canlı demonstrasyonların ön planda olması. Dünya çapında ilk kez gerçekleştirilecek World Drone Wars organizasyonu da bunlardan biri olacak." diye konuştu.

İkinci, SAHA 2026'nın bir sergi olmasının yanı sıra bir "yatırım, tedarik zinciri ve küresel işbirliği platformu" olduğunu belirterek, "Fuar, inovasyonun sadece fikri değil, üretim kabiliyeti ve pazara erişim boyutlarıyla birlikte ele alındığı bir yatırım temelli yaklaşımı temsil ediyor. SAHA 2026, dünyadaki benzer fuarlardan ayrışan bütünleşik bir etkinlik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye yakışan bir fuar yapmak istediklerini dile getiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da SAHA 2026'da Türkiye'nin güvenilir ve uzun dönemli işbirliği yapılabilecek bir ortak olduğunu göstermek istediklerini söyledi. Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan da SAHA İstanbul belki yaptıklarımızı değil, geleceğe dair iddiamızı göstermenin de bir yeridir. İddialıyız, bizim kadar test yapan, bizim kadar dinamik bir sektör olduğunu düşünmüyorum. Bu dinamizm daha fazla ürün çıkarma imkanı getiriyor bize. Bunlardan uygun olanları orada sergilemek, o güne bırakmak en doğrusu. Türkiye'nin oluşturduğu daha hızlı, çevik bir takım. O yüzden rakiplerimizden daha hızlı koşuyoruz. İnşallah bunun sonuçlarını SAHA İstanbul'da göreceğiz."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise fuarda sürprizleri olacağını dile getirerek, "SAHA kapsamında da artık ilk ürünlere, sürpriz ürünlere değil teslimatlara odaklanmak istiyoruz. Yüzüncü, bininci teslimatlarımıza odaklanmak istiyoruz." dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Orhan Aydın, her fuarda yeni ve genç firmaları görmekten mutlu olduklarını, halk günüyle de son dönemde yakalanan başarıları geniş kitlelerle paylaşacaklarını aktardı.

SAHA'DA HEDEF 8 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA PORTFÖYÜ

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, fuara ilişkin yaptığı sunumda, 2024'te 6 milyar 189 milyon dolarlık sözleşme portföyüne imza atıldığını hatırlatarak, "2026'da bu rakamın 8 milyar dolara ulaşabileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uça, fuarda 140 ülke temsiliyeti, toplamda 150 binin üzerinde ziyaretçi hedeflendiğini açıkladı.

Özellikle savunma sanayisi alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcıları fuarda ağırlayacaklarını belirten Uça, "Firmalar uluslararası görünürlük kazanma, yeni işbirlikleri yapma ve yeni pazarlara ulaşma imkanı bulacaklar. Sektörde ulaşamadıkları bilgilere ulaşabilecekler. SAHA sohbetleri ile sektörün her yerinden bilgi edinebilecekler." dedi.

Levent Uça, fuarın büyüme ivmesine dikkati çekerek, "2018'de 5 bin metrekare alanda başladık. 8 yılda alan olarak 20 kat, katılımcı sayısında 9,4 kat, ziyaretçi sayısında 11,3 kat büyüdük. Avrupa'da ilk üç fuar arasına giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uça, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Çin, Güney Kore, İtalya ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin pavilyonla fuara katılması beklendiğini duyurdu.

Uça'nın verdiği bilgilere göre, fuar stantları, ziyaretçiler ve katılımcılar İstanbul Fuar Merkezi'nde yer alacak, ancak Ataköy Marina ve Sarayburnu Limanı'nda da Türk Deniz Kuvvetleri'nin yerli unsurlarını hem resmi heyetlerce hem de halka açık günlerde ziyaretçiler tarafından görülebilecek. Fuar kapsamında TCG ANADOLU gemisi 6-9 Mayıs tarihlerinde Sarayburnu'nda demirleyecek. Resmi heyet ziyaretlerinin yanı sıra 8-9 Mayıs'ta halkın ziyaretine açık olacak.

Bu yıl SAHA 2026'da uzay teması öne çıkacak. "Space Dome" alanında astronotlar ve bilim insanları konuşmalar yapacak. Ayrıca NATO Innovation Fund ve NATO DIANA gibi uluslararası mekanizmaların da fuarda yer alması planlanıyor.

Organizasyon komitesi, Türkiye'nin 180'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği savunma sanayisi ihracatını daha da genişletmeyi hedefliyor.