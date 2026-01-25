Bayraktar AKINCI yine affetmedi: Roketsan imzalı mühimmatla nokta atışı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA yeni bir test sürecinden daha geçti. Roketsan imzalı TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile havalanan TİHA, hedefini tam 12'den vurdu.
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Roketsan tarafından yerli ve milli olarak üretilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.