Bayraktar AKINCI yine affetmedi: Roketsan imzalı mühimmatla nokta atışı!

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA yeni bir test sürecinden daha geçti. Roketsan imzalı TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile havalanan TİHA, hedefini tam 12'den vurdu.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Roketsan tarafından yerli ve milli olarak üretilen TEBER-82 kanatlı güdüm kiti ile başarılı bir atış gerçekleştirdi. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.