Savunma ve havacılık sanayiinde ihracat rekoru! Geçen yıla oranla yüzde 44 artış yaşandı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada savunma ve havacılık sanayiinin 2026 yılı ocak ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Bu seviyedeki bir ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 arttığını gösteriyor.

Savunma ve havacılık sanayiinde ihracat rekoru! Geçen yıla oranla yüzde 44 artış yaşandı
02.02.2026
02.02.2026
Savunma Sanayii Başkanı Görgün tarafından yapılan açıklama savunma ve havacılık sanayiinin 2026 yılına rekor ihracatla başladığı kaydedildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savunma ve havacılık sanayiinin 2025 yılını rekorlarla kapattığının altını çizen Görgün, "2025 yılını rekorlar ile kapatan savunma ve havacılık sanayiimiz, 2026’ya da rekor bir ihracat başarısı ile başladı" ifadesini kullandı.

Savunma ve havacılık sanayiinde ihracat rekoru! Geçen yıla oranla yüzde 44 artış yaşandı

"2026 YILI OCAK AYINDA 555,3 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Ocak ayı ihracat verilerine dair detayları aktaran Görgün, "Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2026 yılı ocak ayında 555,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artış kaydetmiştir. Bu güçlü performans, sektörümüzün küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen bu sonuç; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerimizin somut bir yansımasıdır. Savunma ve havacılık sanayiimiz, Türkiye’nin genel ihracat performansına stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Milli Teknoloji Hamlesi’ne de dikkati çeken Görgün, "Bu başarı; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Millî Teknoloji Hamlesi ve Millî Yetkinlik Hamlesi kapsamında, planlı, istikrarlı ve vizyoner politikaların bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

#Savunma Teknolojileri
