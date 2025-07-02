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Savunma Teknolojileri
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 | Bengü Sarıkuş

Savunma ve havacılık sanayisinden 7 milyarı aşan ihracat

Savunma ve havacılık ihracatı bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 3 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Savunma ve havacılık sanayisinden 7 milyarı aşan ihracat
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 14:51

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ocak-haziran döneminde savunma ve havacılık ihracatının yüzde 25 artışla 3 milyar 603 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Savunma ve havacılık sanayisinden 7 milyarı aşan ihracat

SON 12 AYLIK TOPLAM İHRACAT 7 MİLYAR 454 MİLYON DOLAR

2025 yılı haziran ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 623 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Görgün, "Son 12 aylık toplam ihracatımız ise yüzde 23,1 artışla 7 milyar 454 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu yükseliş yalnızca bir istatistik değil, vizyonla kurgulanmış bir kalkınma mimarisinin sahadaki tezahürüdür." ifadesini kullandı.


Görgün, SSB olarak, ihracat stratejisi doğrultusunda ihracat yapan firma sayısını artırdıklarını ve ürün kompozisyonunu yüksek teknoloji lehine çeşitlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Savunma ve havacılık sanayisinden 7 milyarı aşan ihracat

TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATININ YÜZDE 3'ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYOR

"Yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte derinleşen uluslararası işbirlikleriyle Türk savunma sanayisini dünyanın dört bir yanında görünür kılıyoruz. Büyük ölçekli şirketlerimizden KOBİ'lere uzanan bir ekosistemi, sürdürülebilir ihracat, küresel rekabet ve yerli üretim üçgeninde yeniden şekillendiriyoruz. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3'ünü gerçekleştiren tüm sektör mensuplarımızı, alın teriyle bu başarıya katkı sunan tüm emekçilerimizi yürekten kutluyorum."

https://x.com/halukgorgun/status/1940349930456961239

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