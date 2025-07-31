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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

SİPER'de kritik bir eşik daha aşıldı! Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu

SİPER Ürün-1, seri üretim kabul testlerini başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gelişmeyi "çok kritik bir eşik" sözleriyle duyurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:29

'nin uzun menzilli bölge ve sistemi SİPER Ürün-1'in seri üretim kabul testleri başarıyla tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya platformu NeXT Sosyal'den yaptığı açıklamada, söz konusu gelişmeyi, "Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinde çok kritik bir eşik" olarak değerlendirdi.

SİPER Ürün-1'in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Görgün, yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER'in, başarıyla geçen testlerle birlikte envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdığı bilgisini paylaştı.

SİPER'de kritik bir eşik daha aşıldı! Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu

"TÜRKİYE DAHA CAYDIRICI"

Görgün'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında milli çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor. SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan'ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor. Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve milli bir hava savunma ağı kurmak.

SİPER'de kritik bir eşik daha aşıldı! Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu

Bu yolda, mühendislerimizin emeği, kurumlarımızın işbirliği ve milletimizin desteğiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma gücüne güç katan SİPER'e emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gök Vatan artık daha güvenli.  Türkiye daha caydırıcı. Gelecek daha emin ellerde."

SİPER'de kritik bir eşik daha aşıldı! Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu
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#türkiye
#savunma sanayi
#hava savunma
#Sİper
#Seri Üretim
#Modernizasyon
#Savunma Teknolojileri
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