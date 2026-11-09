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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 13:28

SOLOTÜRK'te görev değişimi: Gökyüzünün efsane ismi Yarbay Murat Bakıcı bayrağı devrediyor

Gökyüzünün efsane ismi Yarbay Murat Bakıcı SOLOTÜRK bayrağını Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir’e devredecek. Yarbay Murat Bakıcı, son uçuşunu 10 Kasım’da Anıtkabir’de icra ederek.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 13:28

Türk Hava Kuvvetleri’nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK’te görev değişimi heyecanı yaşanıyor. 5 yıldır ekip bünyesinde Türk pilotunun cesaret ve yeteneğini dünyaya kanıtlayan ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, son uçuşunu 10 Kasım’da Anıtkabir’de icra ederek.

SOLOTÜRK'te görev değişimi: Gökyüzünün efsane ismi Yarbay Murat Bakıcı bayrağı devrediyor

SON UÇUŞUNU YAPACAK

İhlas Haber Ajansı'ndan Zöhre Alagöz-Ahmet Faruk Sarıkoç'un haberine göre ilk gösteri uçuşunu 2022'de Çanakkale'de icra eden ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı, son uçuşunu 10 Kasım 2026 tarihinde Anıtkabir'de Saygı Uçuşu kapsamında gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK'te görev değişimi: Gökyüzünün efsane ismi Yarbay Murat Bakıcı bayrağı devrediyor

5 yıldır görev yaptığı süre boyunca SOLOTÜRK'ün vizyonunu ve disiplinini en üst seviyeye taşıyan Yarbay Murat Bakıcı, sadece yurt içinde değil, yurt dışında gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlarda Türk pilotunun cesaretini, yeteneğini ve çelikten iradesini dünyaya çok kez kanıtladı.

SOLOTÜRK'te görev değişimi: Gökyüzünün efsane ismi Yarbay Murat Bakıcı bayrağı devrediyor

SOLOTÜRK TARİHİNE DAMGA VURDU

Türk bayrağını dalgalandırdığı her noktada bıraktığı derin izler ve ekibine sağladığı ilham verici liderlikle SOLOTÜRK tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

10 Kasım'da Anıtkabir'de gerçekleştirilecek Saygı Uçuşuyla Yarbay Murat Bakıcı ekip liderliği görevini uzun süre birlikte omuz omuza görev icra ettiği Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e devredecek. Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak ise ekibin ikinci pilotu olarak görev yapacak.

SOLOTÜRK'te görev değişimi: Gökyüzünün efsane ismi Yarbay Murat Bakıcı bayrağı devrediyor
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#Savunma Teknolojileri
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