SOLOTÜRK gösterisi Tokat'ta izleyenleri hayran bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin katkılarıyla Tokat Havalimanı'nda düzenlenen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. SOLOTÜRK'ün gökyüzünde gerçekleştirdiği manevraları takip eden binlerce kişi, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi izleyen Tokat Valisi Abdullah Köklü, SOLOTÜRK'ü kentte ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstün yetenekli pilotları bizi gururlandırdı. Ben de burada bulunmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyuyorum. İlerleyen tarihlerde Türk Yıldızlarımızla da buluşmak istiyoruz. Bununla ilgili girişimlerimiz başladı" dedi.

Hava şartları nedeniyle gösterinin kısa tutulduğunu ifade eden Köklü, "İnşallah önümüzdeki sene baharda, daha iyi havada ve daha güzel bir atmosferde Tokatlı hemşehrilerimizi daha güzel gösterilerle buluşturacağız. Hemşehrilerimize yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.