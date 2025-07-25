Ne ateş ne bıçak işliyor! John Wick'in takım elbisesi Türkiye'de gerçek oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onaylı tedarikçisi olan Nunatak firması, IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı'nda, bıçak saplamalarına ve alev gibi durumlara karşı dayanıklı takım elbisesini tanıttı. Şirketin kurucusu Fatma Şahin İşler, taktik kullanım amacıyla geliştirdikleri özel kıyafet hakkında bilgiler verdi.

Bir sürü taktik ürün yaptıklarını ifade eden İşler, "Taktik görünümlü olmayan ama ihtiyaç duyup ekstradan koruma sağlamak isteyen insanların kullanabileceği bir ceket olsun istedik" dedi ve yeni ürünlerinin özelliklerini şöyle anlattı:

"Gövdesi bıçak saptamalarına karşı mukavim. Bunun dışında ana kumaşı yanmıyor. Herhangi bir patlama ya da herhangi bir yerde yangın çıktı. Kurtulup gitmek istiyorsunuz. Oradan kurtulmanıza fırsat verecek kadar alevlerden koruma sağlıyor."

SAHADA AKTİF KULLANILAN ÜRÜNLERİ ÜRETİYORLAR

Yerli ve milli üretimi ile adından söz ettiren Nunatak şirketi 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ürünlerini sergiledi. Özellikle yerli olarak üretilen taktik amaçlı kullanılan takım elbise ile dikkat çekiyor. Firma, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetlerinin onaylı tedarikçisi olarak sahada aktif kullanılan ürünleri başarıyla üretiyor.

Taktik amaçlı kullanılan takım elbise tehditlere karşı korunma ihtiyacı olan insanlar için üretildi. Elbise, güç tutuşur özellikli ve antistatik bir kumaştan üretildi. Ceketin ara katında ise bıçak saplamalarına mukavemetli bir kumaş bulunuyor. İçinde de cep telefonu sinyallerini kesen cepler ve şarjör cepleri var. Silah ve şarjör kullanımını saklayacak şekilde tasarlandı.

Taktik amaçlı kullanılan takım elbise hakkında bilgi veren Nunatak Kurucusu Fatma Şahin İşler, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bir sürü taktik ürün yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onaylı tedarikçisiyiz. Ama onun dışında yurt içi yurt dışı bir sürü ürün geliştiriyoruz. Bu aslında normalde bir takım elbise yaptık. Taktik görünümlü olmayan ama ihtiyaç duyup ekstradan koruma sağlamak isteyen insanların kullanabileceği bir ceket olsun istedik. Gövdesi bıçak saptamalarına karşı mukavim. Bunun dışında ana kumaşı yanmıyor. Alev yürümez bir özelliği var. Herhangi bir patlama ya da herhangi bir yerde yangın çıktı. Kurtulup gitmek istiyorsunuz. Oradan kurtulmanıza fırsat verecek kadar alevlerden koruma sağlıyor.

Silah kullanıyorsunuz diyelim çünkü bu ürünü biz takım elbise giymek zorunda kalıp ya da giyen ama koruma sağlamak isteyen insanlar için yaptık. Silah taktığınızda, işte kalıp itibariyle silahı göstermiyor. İçinde şarjör cepleri var. Bütün bunlar takım elbise üzerinde fazladan ağırlık yapmıyor. Fazladan ağırlık yapmadığı için de gizli. Dışarıdan baktığınızda dümdüz bir takım elbise görünümünde. Burada faraday kafesi gibi bir şey var, bir cep var, ekstra bir cep var. Cep telefonu kullanıyorsunuz diyelim ve cep telefonu toplantıya girerken sinyallerini kesmek istiyorsunuz. Bu cebinin içine koyduğunuzda ağzını kapattığınız da otomatik olarak sinyalini tamamen kesmiş oluyorsunuz. O şekilde de ekstradan bir koruma sağlıyor. Aslında bu çok yeni bir ürün. Başka benzer bir ürüne biz rastlamadık. Bunu ihtiyaç gördüğümüz için yaptık. Bizim yerli yabancı bir sürü müşterimiz var. Burada ilk kez görücüye çıktı."

Soğuk iklim çözümlerinde uzman olduklarını söyleyen İşler, "Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onaylı tedarikçisiyiz. Uzun yıllardır TSK'ya ürün yapıyoruz. Çok fazla yeni ürün geliştiriyoruz ama uzmanlık alanımız soğuk ilkim aslında. Hem Türkiye için hem yabancı ordular için geliştirmiş olduğumuz soğuk iklim çözümleri bizim en güçlü olduğumuz tarafımız" dedi.