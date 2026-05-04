Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Banu İriç

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın adresi belli oldu

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 yılında 27-30 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda yapılacak. T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, teknoloji, savunma ve denizcilik ekosistemini aynı platformda buluşturacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 05:45
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 05:47

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, bu yıl 27-30 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

T3 Vakfı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "TEKNOFEST Mavi Vatan bu sene 27-30 Ağustos 2026'da Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda. Teknoloji, savunma ve denizcilik ekosistemini aynı rotada buluşturuyoruz. Herkesi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA TERSANEDE DÜZENLENMİŞTİ

vizyonunun denizlerdeki yansıması olan etkinlik, geçen yıl İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos'ta düzenlenmişti.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanılan etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılmış, TCG Anadolu ve TCG İstanbul gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenmişti.

