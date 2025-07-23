Türk donanmasına yeni güç: TCG AKHİSAR ve KOÇHİSAR'a yerli ve milli helikopter yakalama sistemi

Açık deniz karakol gemileri TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni bir hava aracı yakalama sistemi hayata geçirildi. Helikopter pistine sahip gemilerde hava araçlarının güvenli bir şekilde yakalanıp hangara taşınmasını sağlıyor.

Projede önemli bir adım olarak, sistemin temel bileşenlerinden biri olan ray ünitesi tamamen yerli kaynaklarla üretildi. SONİTUS tarafından geliştirilen HAYAT S10 (Hava Aracı Yakalama ve Transfer Sistemi) yakında seyir testlerine girecek.

YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETİLİYOR

SONİTUS İş Geliştirme ve Proje Müdürü Ufuk Demir, tamamen kendi imkanlarıyla ve yüzde 100 yerli ve milli olarak ürettikleri helikopter yakalama ve transfer sistemi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Tamamen kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Yüzde yüz yerli ve milli olarak üretiyoruz. Sistemimiz Deniz Kuvvetlerinde açık deniz karakol gemisi 1,2 AKHİSAR ve KOÇHİSAR gemilerinde şuan entegrasyonları tamamlandı. Liman kabul testlerini de tamamladık. Seyir kabul testlerinin yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca açık karakol gemilerinde ana yükleniciyiz bu sistemler için. Sistemimiz ray ünitesi, gergi kontrol ünitesi, çabuk yakalama arabası ve kamera sistemlerinden oluşuyor.

Helikopter geminin helikopter platformuna yaklaşma manevrasını yapmaya başladığı esnada helikopter güvertesindeki kamera sistemleriyle bir haberleşme gerçekleştiriyor ve çabuk yakalama arabası helikopterin piste iniş yapacağı yeri tanzim ediyor. Bu işlemi biz tamamen insansız olarak yapıyoruz. Çabuk yakalama arabası helikopteri yakaladıktan sonra helikopterimizi hangarın içine emniyetle sevk edebiliyoruz. Helikopter operasyon yapacağı zaman da çabuk yakalama arabası ile hangarın içinden çıkarılıyor."