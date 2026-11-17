Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin düzenlediği basın toplantısında, Kraliyet Malezya Donanması'nın (RMN) Kıyı Muharebe Gemileri (LCS) için Roketsan Atmaca gemisavar füzesini tercih ettiklerini açıkladı.

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Türkiye, Fransa ve İtalya'yı geride bıraktı: Malezya donanması Atmaca füzesini seçti Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 167

HABERİN ÖZETİ Türkiye, Fransa ve İtalya'yı geride bıraktı: Malezya donanması Atmaca füzesini seçti Malezya Savunma Bakanı, Kraliyet Malezya Donanması'nın Kıyı Muharebe Gemileri (LCS) için Roketsan Atmaca gemisavar füzesini tercih ettiklerini ve Norveç'ten alınacak NSM füzeleriyle ilgili bir uyuşmazlığın tahkime gideceğini açıkladı. Malezya, Türkiye, Fransa ve İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirdikten sonra gemisavar füzesi olarak Roketsan Atmaca'yı seçti. Atmaca füzesinin menzili 250 kilometre ve gemilerin savaş yönetim sistemiyle (CMS) uyumluluğu konusunda güvence alındı. Malezya'nın mevcut Kıyı Görev Gemisi Batch 2 (LMS B2) projesi kapsamında füze siparişi olması, LCS gemilerinin teslimatını 2029 yılına çekebilir. Norveç'ten alınması planlanan NSM füzeleriyle ilgili ödemesi yapılmış olmasına rağmen teslim alınamayan füzeler nedeniyle uyuşmazlık süreci tahkime gidiyor. Malezya, NSM füze uyuşmazlığının sonucunu veya parasının iadesini beklemeden alternatif füze arayışına devam edecek.

Bakanlığın Türkiye, Fransa ve İtalya olmak üzere üç ülkeden gelen teklifleri değerlendirdikten sonra Türkiye'yi seçtiğini belirten Khaled Nordin, tedarik sürecini sonuçlandırmadan önce Türk tarafıyla müzakerelere başlayacaklarını ifade etti. Malezya'nın alternatif füze arayışında Türkiye ile görüşecek tek ülke konumuna geldiğini vurgulayan Nordin, "Füzelerimizin yerini alacak en iyi alternatif kaynağın hangi ülke olacağını belirleme aşamasına geldik. O ülke Türkiye'dir" diye konuştu.

NST'nin haberine göre Bakan Nordin fiyat, teslimat takvimi ve katlanmak zorunda kalacakları başlangıç maliyetleri açısından Türkiye'den gelecek füzenin, Norveç'ten alacakları NSM füzelerinin yerine değerlendirebilecekleri en iyi seçenek olduğuna karar verdiklerini bildirdi.

TESLİMAT 2029 YILINA KADAR ERKENE ÇEKİLEBİLİR

250 kilometre menzile sahip Atmaca füzesinin, gemilerin savaş yönetim sistemiyle (CMS) uyumluluğu konusunda güvence aldıklarını aktaran Khaled Nordin, teknik detayları inceleyerek Türk şirketiyle görüşmelere başlayacaklarını söyledi.

Malezya'nın Kıyı Görev Gemisi Batch 2 (LMS B2) projesi kapsamında halihazırda aynı füze sistemi için sipariş vermiş olması, LCS gemilerinin teslimat takvimini de öne çekiyor. Mevcut LMS siparişi olmadan sıfırdan yapılacak bir tedarikin yaklaşık 30 ay süreceğini belirten Nordin şöyle konuştu:

"Ancak LMS gemilerimiz için halihazırda sipariş verdiğimizden füzelerin bir kısmı planlanandan önce tedarik edilebileceği için onları daha erken teslim alacağız. Belki 2029 yılına kadar. Yani 2035 yılı olmayacak."

NORVEÇ İLE YAŞANAN UYUŞMAZLIK TAHKİME GİDİYOR

Öte yandan Norveç yapımı Deniz Saldırı Füzesi (NSM) sözleşmesine de açıklık getiren Khaled Nordin, ödemesi yapılmış olmasına rağmen füzelerin teslim alınamayacağını kabul ettiklerini ve sözleşmeden doğan uyuşmazlık çözüm sürecini yürüttüklerini bildirdi.

Dostane çözüm müzakerelerini içeren ilk aşamanın anlaşmasızlıkla sonuçlandığını aktaran Nordin, bakanlığın şimdi her iki tarafın yer alacağı bir uyuşmazlık çözüm komitesi kurarak ikinci aşamaya geçeceğini söyledi. Malezyalı Bakan, ikinci aşamada da sonuç alınamaması halinde üçüncü aşama olan tahkime gidileceğini belirtti.

Sürecin zaman alacağına ve ilgili şirketin nihai tahkim kararına uyacağının kesin olmadığına dikkat çeken Nordin, hükümetin gemiler için alternatif bir füze sistemi arayışına girmek adına uyuşmazlığın sonucunu ya da parasının iadesini beklemeyeceğini sözlerine ekledi.