Türkiye ‘NEŞTER’i vuruyor! Cihat Yaycı suikast füzesinden dikkat çeken detayı verdi: Milimetrik vuracak

Türkiye ilk kez tanıttığı YILDIRIMHAN balistik füzesi ve Çelik Kubbe'nin çeşitli bileşenleriyle birçok ülkenin dikkatini çekiyor. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, tgrthaber.com’dan Murat Makas’a SAHA EXPO'da görücüye çıkan YILDIRIMHAN ve özellikle NEŞTER füzesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cihat Yaycı, NEŞTER'in kritik özelliklerine değindi. İşte detaylar...

Türkiye ilk kez tanıttığı 6 bin kilometre menzile sahip YILDIRIMHAN balistik füzesiyle savunma sanayide bir kez daha dünyanın dikkatini çekti. SAHA EXPO 2026’da sadece YILDIRIMHAN değil hava savunma sistemi bileşenleri ve diğer mühimmatlar ziyaretçileri sevindirdi.

Türkiye, SAHA EXPO 2026'da tanıttığı 6 bin kilometre menzile sahip YILDIRIMHAN balistik füzesi ve Çelik Kubbe hava savunma sistemi bileşenleriyle savunma sanayinde dikkat çekti.
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin artık menzil sorunu olmadığını ve YILDIRIMHAN füzesinin Türkiye'yi bambaşka bir safhaya ulaştıracağını belirtti.
Yaycı, Türkiye'nin nükleer çalışması olmadığını ancak çalışmaların hızlandırılmasıyla nükleer başlık kabiliyetine ulaşılabileceğini söyledi.
Çelik Kubbe'nin sadece klasik bir hava savunma sistemi olmaktan çıktığı, radarlar, sensörler, elektronik harp sistemleri ve yapay zeka destekli ağlarla bütünleşik bir savunma mimarisine dönüştüğü ifade edildi.
NEŞTER füzesinin, modern savaşın değişen karakterini gösterdiği, şehir içi ve hassas görevlerde minimum yan hasarla operasyon yapılmasını sağladığı belirtildi.
GÖKBEY helikopterine entegre edilen ARMELSAN yerli denizaltı savunma harp sistemlerinin, Türkiye'nin deniz hakimiyetinde yeni bir safhaya geçtiği vurgulandı.
NEŞTER füzesinin patlayıcı içermeyen yapısı, hedefe kinetik enerji ve kesici bıçaklarla müdahale etmesi, cerrahi hassasiyet sunması ve yüksek hassasiyetli yaklaşma sensörü gibi özellikleri öne çıktı.
CİHAT YAYCI’DAN YILDIRIMHAN AÇIKLAMASI

SAHA EXPO 2026’nın Türkiye’nin savunma paradigmasındaki büyük dönüşümün ilanı niteliğinde olduğunu söyleyen Müstafi Tümamiral , tgrthaber.com’dan Murat Makas’a özel açıklamalarda bulundu. YILDIRIMHAN balistik füzesi hakkında konuşan Cihat Yaycı, ilk kez kamuoyuna sunulan yeni nesil yüksek hassasiyetli mühimmatı NEŞTER ile ilgili çarpıcı detaylar verdi.

Türkiye’nin artık menzil sorunu olmadığını söyleyen Cihat Yaycı, ‘’ ve testleri başarıyla yapılırsa Türkiye bambaşka bir safhaya ulaşmış olacaktır. Bizim bizim yaptığımız bu silahlar aslında savunma silahları. Yani Türkiye'nin genel politikası Türkiye kendisine saldırılmadıkça ya da kesin saldırı niyeti etmedikçe hiç kimseye karşı silah kullanmaz. Türkiye Birleşmiş Milletler hukukuna en saygılı devlettir. Bu noktada eğer Türkiye'nin yaptığı silahlardan rahatsız olan varsa Türkiye'ye saldırmayı düşünenlerdir ancak bunlar.’’ dedi.

NÜKLEER BAŞLIK MESAJI

Cihat Yaycı açıklamalarına şöyle devam etti:

Türkiye’nin nükleer çalışması yok ancak çalışmalar hızlandırılırsa özellikle nükleer başlık konusunda füzelere takılabilecek kabiliyet yakındır.

SAHA EXPO 2026’da dikkat çeken bir diğer unsur ise Çelik Kubbe’nin bileşenleri olduğunu söyleyen Cihat Yaycı, ‘’Çelik Kubbe artık yalnızca klasik hava savunma sistemi değildir. Bu yapı radarlar, elektro-optik sensörler, elektronik harp sistemleri, lazer silahları, yakın hava savunma füzeleri, akustik algılama sistemleri, yapay zekâ destekli komuta kontrol ağlarI ile çalışan bütünleşik bir savunma mimarisine dönüşmektedir. Bu kapsamda ENFAL-17, ALKA, TOLGA ve NEŞTER gibi bileşenler öne çıkmaktadır.’’ ifadelerini kullandı.

NEŞTER FÜZESİNDEN DETAYLAR

Özellikle NEŞTER’e değinmek isteyen Cihat Yaycı, ‘’NEŞTER sistemi, modern savaşın değişen karakterini göstermesi açısından çok önemlidir. Çünkü yeni nesil harp ortamında her hedef büyük patlayıcılarla vurulmak istenmemektedir. Şehir içinde, kritik operasyonlarda, rehine durumlarında, yüksek hassasiyet gereken görevlerde minimum yan hasar artık stratejik zorunluluk haline gelmiştir.’’ dedi.

DENİZ HAKİMİYETİNDE YENİ SAFHA

Cihat Yaycı açıklamasına şu şekilde devam etti:

Diğer taraftan GÖKBEY helikopterine entegre edilen ARMELSAN yerli denizaltı savunma harp sistemleri de Türkiye’nin yalnızca kara ve hava değil; deniz hakimiyeti alanında da yeni bir safhaya geçtiğini göstermektedir.

Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, Ege, Karadeniz, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ekseninde yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde; denizaltı savunma harbi artık Türkiye açısından hayati önemdedir. Bugün İsrail’in, bazı Batılı çevrelerin ve bölgedeki çeşitli aktörlerin Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişini dikkatle izlemesinin temel sebebi de budur.

  • ÖzellikAçıklama
    Patlayıcı İçermeyen YapıHedefi patlamayla değil, yüksek hızda kinetik enerji ve kesici bıçaklarla etkisiz hale getirir, bu da çevreye patlama hasarı vermemesini sağlar.
    Kesici BıçaklarYaklaşma sensörü sayesinde hedefe temas etmeden hemen önce açılan mekanik bıçakları sayesinde doğrudan hedefi keserek imha eder.
    Cerrahi HassasiyetNoktasal hedeflere odaklanarak, sivil unsurların veya sivil altyapının yakınındaki operasyonlarda yan hasarı en aza indirir.
    Yüksek Hassasiyetli Yaklaşma SensörüBıçakların açılma zamanlamasını son derece isabetli bir şekilde ayarlar.
    Platform Uyumluluğuİnsansız Hava Araçları (İHA) başta olmak üzere farklı hava platformlarına entegre edilebilir.
    Kullanım AlanıÖzellikle şehir ortamlarında veya çok hassas suikast/nokta operasyonlarında (yüksek değerli hedeflerin imhası) kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
