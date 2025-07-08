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Savunma Teknolojileri
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 | Murat Makas

Türkiye’den Akdeniz’i kuşatacak proje! Yunanistan’ın kabusu 300 metrelik uçak gemisi gündem oldu

Türkiye'nin İspanya ile ortak üreteceği uçak gemisi projesi Yunanistan'ı endişelendirdi. Akdeniz ve Ege'de dengeleri değiştirecek uçak gemisi projesinin boyutu manşetlere taşındı. İşte detaylar...

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Türkiye’den Akdeniz’i kuşatacak proje! Yunanistan’ın kabusu 300 metrelik uçak gemisi gündem oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 14:43

Türkiye savunma sanayi alanında kara ve havada projelerini geliştirirken Mavi Vatan’ı korumak için denizde de yeni sayfa açıyor. Türkiye savunma sanayide ile iş birliği yaparak planlanan 300 metrelik uçak gemisi projesini resmen duyurdu.

UÇAK GEMİSİ 300 METREYE ÇIKARILDI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün açıklamalarına göre, ilk etapta 285 metre olarak planlanan uçak gemisinin boyu 300 metreye çıkarıldı. İstanbul’daki tersanelerde inşa edilecek platform, Türkiye’nin bugüne kadar yerli olarak geliştirdiği en büyük askeri deniz aracı olacak.

Türkiye’den Akdeniz’i kuşatacak proje! Yunanistan’ın kabusu 300 metrelik uçak gemisi gündem oldu

Boyutuyla dikkat çekecek gemi, teknolojik donanımıyla da öne çıkacak. Sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçlarıyla donatılması planlanan gemi, Türkiye’nin denizden hava operasyon kabiliyetini çarpıcı biçimde artıracak.

AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKACAK

Yeni uçak gemisinin boyutları, Fransa’nın 261 metrelik Charles de Gaulle gemisini ve İngiltere’nin 280 metrelik Queen Elizabeth sınıfı uçak gemilerini geride bırakacak. Proje ABD Donanması'nın en büyük gemisi olan 337 metre uzunluğundaki USS Gerald R. Forda yetişmesi bekleniyor.

Türkiye’den Akdeniz’i kuşatacak proje! Yunanistan’ın kabusu 300 metrelik uçak gemisi gündem oldu

YUNANİSTAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Proje, Türkiye’nin TCG Anadolu gemisinde de birlikte çalıştığı İspanyol gemi üreticisi Navantia ile yeni bir stratejik ortaklık çerçevesinde yürütülüyor. Türkiye’nin Akdeniz’de artan gücü Yunanistan’ı endişelendiriyor. Atina Türkiye-İspanya ortaklığıyla başlatılan uçak gemisi fizibilite çalışmalarını yakından takip ediyor. TR Haber’in “Army Recognition” ve “Militarni” gibi yayınlardan derlediği habere göre Kıyı savunmasına dayalı klasik yaklaşımın ötesine geçerek, açık denizlerde sürekli güç projeksiyonu sağlayacak bir yapıya geçilmesi hedefleniyor. Geminin Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji yollarının güvenliği açısından da önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

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ETİKETLER
#ispanya
#akdeniz oyunları
#türkiye savunma sanayii
#Uçak Gemisi
#Navantia
#Kara Deniz Hava Operasyonları
#Stratejik Ortaklık
#Savunma Teknolojileri
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