TCG İSTANBUL hedefi yerle bir etti, MSB görüntüleri paylaştı

Türk savunma sanayisi kara, hava ve denizde yerli projelerin gelişimiyle güçleniyor. TCG İSTANBUL'da gerçekleştirilen test başarıyla sonuçlandı. MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında; TCG İSTANBUL fırkateyninden gerçekleşen fiilî atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu.

MSB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında gerçekleştirilen test atışlarının görüntülerini paylaştı. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan paylaşımda "Mazimiz şanlı, yarınlarımız güçlüdür bizim! MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında; TCG İSTANBUL fırkateyninden gerçekleşen fiilî atışlarla hedefler tam isabetle vuruldu. Tarihten gelen gücümüze güç katmaya devam edeceğiz" notuna yer verildi.