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 | Safa Keser

Türkiye’nin SARSILMAZ’ı ile IDEF 2025

Türkiye’nin lider silah üreticilerinden SARSILMAZ, ileri teknoloji ürünü yeni silahlarını IDEF 2025’te ilk kez sektör profesyonelleriyle tanıştırmaya hazırlanıyor.

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Türkiye’nin SARSILMAZ’ı ile IDEF 2025
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 15:09

Dünyanın en prestijli fuarlarından olan IDEF 2025’e Grup Şirketleriyle birlikte katılacak olan SARSILMAZ, sektör profesyonellerine, ileri silah ve silah sistemlerine tek kanaldan ulaşma imkanı sunarken, bünyesinde bulunan çeşitli branşlarda sektör lideri olan şirketleriyle de “Bütünleşik Güç” mesajı verecek.

150 yıla yaklaşan tecrübesi ve “Savunma sanayi alanında bir şirketi olmak” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren SARSILMAZ, 22–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF 2025) iddialı bir konseptle katılıyor.

IDEF 2025’e SARSILMAZ, bünyesinde bulunan stratejik iştiraklerle birlikte katılacak. Türkiye’nin 20 MM’lik ilk burun topunun üreticisi olan, SARSILMAZ ile TUSAŞ ortaklığıyla kurulup tamamen Türk mühendislerince Ar-Ge ile geliştirilen ve seri üretime geçen ve Türkiye’nin ihtisas top fabrikası olan TR Mekatronik; Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri konusunda uzmanlaşmış ve alanında sektör liderlerinden olan BEST Defence; %100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk robotik silah sistemlerinden SARBOT’un yapımcısı ileri teknoloji firması LA2 DYNAMICS; MIM (Metal Enjeksiyon Kalıplama) teknolojisi ile hassas döküm alanlarında yüksek yetkinliğe sahip, sektörün öncü firmalarından UNİMETAL, Türkiye’de uluslararası standartlarda hafif silah mühimmatı ve yivsiz tüfek fişeği üreten BPS, IDEF 2025’te yerini alacak. SARSILMAZ, bu stratejik iş ortaklarıyla birlikte yalnızca ürün değil; vizyon, teknoloji ve milli gücü temsil eden entegre bir savunma ekosistemini sahaya taşıyarak IDEF 2025’te fark oluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin SARSILMAZ’ı ile IDEF 2025

Bir ordu için sadece SARSILMAZ yeter

Bir ordunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte ürün gamına sahip olan SARSILMAZ, bünyesinde bulunan şirketlerin kendi alanlarındaki uzmanlıklarının katkılarıyla oluşturduğu yeni nesil, entegre silah ve sistem çözümlerini ilk kez IDEF 2025’te kamuoyunun önüne çıkartacak. SARSILMAZ, hava savunma sistemlerini desteklemeye yönelik yeni ürünleriyle Türkiye’nin savunma sanayi vizyonuna yön veren bir aktör olarak, ulusal stratejik planlara paralel üretim yapıyor. Kendi alanında önemli bir boşluğu dolduran SARSILMAZ ürünleri, Türkiye’yi sadece silah alanında değil, teknolojik bağımsızlık yolunda da önemli bir ithalat yükünden kurtarmayı hedefliyor.

SARSILMAZ, özellikle dünyadaki son çatışmaların ortaya çıkardığı güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni nesil silah ve silah sistemleriyle, sektördeki iddiasını ve öncülüğünü IDEF’te bir kez daha ortaya koyacak. SARSILMAZ’ın saha bildirimleriyle sürekli geliştirdiği silah gamının yeni imkanlarını da birlikte getirmesi bekleniyor.

Nesiller boyu süren köklü üretim deneyimini, geleceğin teknolojik vizyonuyla ustalıkla harmanlayan SARSILMAZ, IDEF 2025 standında savunma sanayiinin geçmişten günümüze evrimini ve geleceğe yön veren yeniliklerini ziyaretçilere benzersiz bir perspektifle sunacak. Ayrıca ziyaretçiler, özel olarak tasarlanmış deneyim alanlarında, SARSILMAZ’ın vizyonunu farklı katmanlarıyla keşfetme imkanı bulacak.

SARSILMAZ’dan bireysel kullanıcılara akademik destek

Türkiye ve dünya genelinde 80’den fazla ülkenin güvenlik güçlerine üretim yapan SARSILMAZ, bireysel kullanıcılara yönelik güvenilir ve tercih edilen silahlarıyla sektörünün lider kuruluşları arasında yer alıyor. SARSILMAZ Akademi, savunma alanında uzman, emekli Silahlı Kuvvetler mensuplarının rehberliğinde, kullanıcıların bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik önemli bir eğitim ve referans merkezi olarak faaliyet göstermektedir.

IDEF’te stratejik iş birlikleri güçleniyor
Türkiye’nin güvenliği için yaptığı katkıları artırırken ihracat ağını da sürekli genişleten SARSILMAZ, bu yıl IDEF 2025’te yeni iş birliklerine kapı açacak. Grup şirketleri TR MEKATRONİK, BEST DEFENCE, LA2 Dynamics, BPS ve UNIMETAL ile birlikte fuara katılacak olan SARSILMAZ, tedarikçilere ve iş ortaklarına çok sayıda silah, yapay zeka destekli uzaktan komutalı kule sistemleri gibi ileri teknoloji entegre savunma çözümlerine ve mühimmata tek çatı altında erişim imkanı sunarak, “bütünleşik savunma çözümlerinde” sektör liderliğini pekiştirecek.

ETİKETLER
#savunma sanayi
#ihracat
#silahlar
#Teknoloji
#Idef 2025
#Sarsilmaz
#Milli Güç
#Savunma Teknolojileri
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