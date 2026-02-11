Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Üç savunma sanayii devi güçlerini birleştirdi! Türk zırhlı araçlarının zırh çeliği artık yerli olacak

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen World Defense Show kapsamında bir araya gelen FNSS, Nurol Makina ve Miilux OY, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı daha da azaltacak kritik bir protokole imza attı. İş birliği, yerli zırhlı araç üreticilerinin çelik ihtiyacını artık tamamen yerli kaynaklarla karşılayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 10:52

Türk savunma sanayisinin askeri kara aracı üreticileri FNSS ve Nurol Makina, zırh çeliği ihtiyacını karşılamak adına yerli üretici Miilux OY ile güçlerini birleştirdi. Üç firma arasındaki Teknik İş Ortaklığı Protokolü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında imzalandı.

Protokol kapsamında, FNSS ve Nurol Makina'nın üretimleri sırasında ihtiyaç duyacağı tüm zırh çeliği, Türkiye'nin tek yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY'den sağlanacak. Mevcut yurt içi ve dışı projeler dikkate alınarak, talebin karşılanabilmesi amacıyla Miilux OY'un üretim hatlarına yönelik de yeni yatırımlar gerçekleştirilecek.

Üç savunma sanayii devi güçlerini birleştirdi! Türk zırhlı araçlarının zırh çeliği artık yerli olacak

5 YILDIR TÜRKİYE'DE ZIRH ÇELİĞİ ÜRETİYORLAR

Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, törende yaptığı konuşmada, 5 yıldan beri Türkiye'de zırh çeliğini ürettiklerini söyledi.

FNSS ve Nurol Makina'nın ürün geliştirme, testler ve kalifikasyon süreçlerinde kendilerine çok büyük destek verdiğini ifade eden Yeldan, bundan sonraki süreçte de yurt içi ve dışı projelerde iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Yerli zırh çeliğini talep doğrultusunda istenilen süre ve kalitede vermeyi taahhüt ettiklerini vurgulayan Yeldan, "Bu işbirliği bizim açımızdan çok önemli çünkü Türkiye'nin değil, dünyanın devi olan, iki firmamızla işbirliği bizim de dünya savunma sanayisinde önemli bir yer edinmemizin önünü açacak." dedi.

Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, sektördeki 40'ıncı senesi olduğunu ve tüm bu süre boyunca yerli zırh çeliği konusunun gündemden düşmediğini söyledi.

Üç savunma sanayii devi güçlerini birleştirdi! Türk zırhlı araçlarının zırh çeliği artık yerli olacak

Miilux OY'nin çok cesur bir adımla bu eksiği kapamak için yatırım yaptığını ve yerli zırhlı araç üreticilerine çok büyük avantaj sağladığını vurgulayan Aykol, hayata geçirdikleri işbirliği ile yerli zırh çeliğini oldukça tatmin edici seviyeye getirdiklerini aktardı.

FNSS Genel Müdürü Selim Baybaş da ülkenin zırh çeliğine muhtaç olduğu bir dönemden bu noktalara gelmiş olmaktan ötürü oldukça memnuniyet duyduklarını belirtti. Konuşmaların ardında Yeldan, Aykol ve Baybaş, Teknik İş Ortaklığı Protokolü'nü imzaladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN ilk kez dünyaya tanıtıldı: Menzili 100 kilometreyi aşıyor
ETİKETLER
#savunma sanayi
#Yerli Üretim
#Nurol Makina
#Fnss
#Miilux Oy
#Zırh Çeliği
#Teknik İş Ortaklığı
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.