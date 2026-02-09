Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN ilk kez dünyaya tanıtıldı: Menzili 100 kilometreyi aşıyor

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılan yüksek hızlı mühimmat EREN ilk kez dünya sahnesine çıktı. Bayraktar AKINCI ile atış testleri yapılan sistem, 100 kilometreyi aşan menziliyle karşımıza çıkıyor.

Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN ilk kez dünyaya tanıtıldı: Menzili 100 kilometreyi aşıyor
09.02.2026
09.02.2026
09.02.2026

, Suudi Arabistan'da düzenlenen fuarında yeni nesil Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN'i uluslararası arenada görücüye çıkardı.

Türk savunma sanayisinin lider mühimmat, roket ve füze sistemleri üreticisi ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında geniş bir ürün çeşitliliği ile yer aldı. ROKETSAN, aralarında mini akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS, ÇAKIR Seyir Füzesi, Stand-off Mühimmatı SOM, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-O Hava Savunma Füzesi, SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin yer aldığı ürünleri sergiledi.

Ayrıca BORA, TRG-230 TRG-300 füzeleri, Taktik Füze Fırlatma Sistemi KMC ve BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN ilk kez dünyaya tanıtıldı: Menzili 100 kilometreyi aşıyor

KONSEPTTEN SAHAYA 1 YILDA GEÇİŞ

ROKETSAN, Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN'i de fuarla birlikte ilk kez yurt dışında tanıttı.

EREN, ROKETSAN tarafından 1 yıldan kısa süre içerisinde konsept aşamasından sahadaki vurucu güç aşamasına getirildi. Son olarak Bayraktar AKINCI ile atış testi gerçekleştirilen EREN'in bu yıl seri üretimine başlanması hedefleniyor.

Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN'in, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin gücüne güç katması amaçlanıyor.

Türkiye'nin yeni mühimmatı EREN ilk kez dünyaya tanıtıldı: Menzili 100 kilometreyi aşıyor

MENZİLİ 100 KİLOMETREYİ AŞIYOR

SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı/zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek EREN, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

EREN'in kendileri için çok kıymetli bir mühimmat olduğunu vurgulayan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Hem havadan yere, hem yerden yere, hem yerden havaya bazı hedeflere angaje olabilecek, maliyet etkin bir mühimmat hedefimiz vardı. EREN bu açıdan hem SİHA'larımızın vurucu gücüne çok ciddi katkı sağlayacak, hem de yerden, otonom araçlar, zırhlı araçlar üzerinden veya sığınaklar üzerinden çok ciddi bir angajmanı getirebilecek, maliyet etkin bir mühimmat. Bu mühimmat üzerindeki yapay zeka algoritmalarıyla, uçuş kontrolü konusundaki sensörleriyle, turbojet motorlu bir segmenti önümüzde açıyor. Bundan sonra insansız kara araçlarının, zırhlı araçların, İHA'ların, belki uçakların, bazı yakın hava savunma sistemlerinin üzerinde EREN'in entegrasyon çalışmaları devam edecek."

Güney Koreli zırhlı araç ASELSAN'ın teknolojisi ile tehditleri bulacak
TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak KAAN için yeni nesil tanıtım
#Roketsan
#savunma sanayii
#Dolanan Mühimmat
#World Defense Show
#Eren Mühimmatı
#Savunma Teknolojileri
