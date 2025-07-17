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Savunma Teknolojileri
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 | Bengü Sarıkuş

Yeni nesil KISRAK 4x4 ilk kez tanıtılacak!

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, IDEF 2025’te Zırhlı Akaryakıt Tankeri, yeni nesil KISRAK 4x4 aracı ve Düzleme Alt Sistemi (DAS) ile yer alacak. Şirket, Türk savunma sanayisine yönelik yüksek mühendislik çözümleriyle fuarda dikkat çekecek. Özellikle Zırhlı AKTAN’ın teslimatları sürerken, yerli kaynaklarla geliştirilen KISRAK 4x4 ilk kez sergilenecek. DAS ise radar ve hava savunma sistemleri için kritik operasyon kabiliyeti sağlayacak.

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Yeni nesil KISRAK 4x4 ilk kez tanıtılacak!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 13:11

Türk bünyesinde lojistik destek araçları üreten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle IDEF 2025'teki yerini alacak.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Askeri Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en prestijli ve stratejik fuarlarından biri olan IDEF'in, Koluman’ın AR-GE odaklı inovasyonlarını, ileri mühendislik kabiliyetlerini ve sektördeki yenilikçi çözümlerini profesyonel ziyaretçilerle buluşturmak için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

Yeni nesil KISRAK 4x4 ilk kez tanıtılacak!

Bu yıl fuarda özellikle 3 ana ürünü ön plana çıkaracaklarını vurgulayan Özcan, Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri (Zırhlı AKTAN), KISRAK 4x4 Taktik Tekerlekli Araç ve Düzleme Alt Sistemi'nin (DAS) Koluman'ın savunma sanayisinde operasyonel etkinliği ve güvenliği artırmaya yönelik mühendislik yaklaşımının somut göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti.

KARA KUVVETLERİNİN OPERASYONEL GÜCÜNÜ MAKSİMİZE EDECEK

Zırhlı AKTAN'ın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütülen bir proje kapsamında geliştirildiğini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"41 adet araç üretilecek olan projenin ilk 10 adedinin teslimatları tamamlanmış, diğer araçların 2025 yılının üçüncü çeyreğinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Zırhlı AKTAN, 8x8 DERMAN zırhlı kabini ve 12 bin litrelik balistik sızdırmazlık korumalı tanker ile saha operasyonlarının yakıt ikmal ihtiyacını güvenli ve kesintisiz biçimde karşılamaya yönelik tasarlanmıştır. 517 beygir gücündeki güçlü motoru, zorlu saha koşullarında üstün performans sergileyerek kara kuvvetlerinin operasyonel gücünü maksimize eder. Bu araç, özellikle muharebe sahasında lojistik akışın kritik bir bileşeni olarak, operatif kabiliyetlerin aksamadan devam etmesini sağlayacak şekilde optimize edilmiştir."

Yeni nesil KISRAK 4x4 ilk kez tanıtılacak!

KISRAK 4X4 TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇ

Fuarda Koluman'nın yeni aracının da tanıtılacağını bildiren Özcan, tümüyle şirketin öz kaynaklarıyla geliştirilen ve IDEF'te ilk kez gösterime çıkacak yeni jenerasyon KISRAK 4x4 Taktik Tekerlekli Araç, sahada çok yönlü kullanım için tasarlandığını kaydetti. Özcan, araca ilişkin şu bilgileri verdi:

"Zorlu arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti ve dayanıklılık sunan KISRAK, personel ve yük taşıma, keşif, lojistik destek, komuta merkezi ve akaryakıt tankeri gibi farklı versiyonlarda kullanılabilmektedir. 330 beygir gücündeki motoru, otomatik vites sistemi, 6,5 ton yüksek faydalı yük kapasitesi, görev türüne göre esnek konfigürasyonlar sunarak saha operasyonlarının ihtiyaçlarına uygun çözümler getirir. Ayrıca düşük bakım gereksinimi ve yüksek verimlilik özellikleriyle saha kullanımında maliyet etkinliği sağlanmaktadır. Koluman, KISRAK için global ölçekte güçlü satış sonrası destek hizmetleri sunarak müşterilerinin operasyonel sürekliliğine katkı sağlamaktadır."

Yeni nesil KISRAK 4x4 ilk kez tanıtılacak!

KRİTİK OPERASYONLAR İÇİM İDEAL

Fuarda tanıtacağımız bir diğer kritik teknolojinin ise DAS olacağını vurgulayan Özcan, bu ileri teknoloji sistemin, 40 ton kapasiteli 6x6 veya 8x8 taktik tekerlekli platformlara entegre edilerek radarlar, elektro-optik sensörler ve hava savunma sistemlerinin performansını maksimize etmeyi amaçladığını anlattı. Özcan, DAS'ın, yerçekimi ivmesine dik iki eksende yüksek hassasiyetle otomatik seviyeleme yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ve maksimum 2-3 dakika gibi çok kısa sürede kritik operasyonlar için platformu ideal pozisyona getirdiğini söyledi.

Zafer Özcan, Koluman için IDEF'in, sadece yeni ürün ve teknolojilerin tanıtıldığı bir etkinlik olmaktan öte, stratejik işbirlikleri geliştirme, yerli ve yabancı paydaşlarla ilişkileri derinleştirme, ihracat ve uluslararası iş fırsatlarını artırma anlamında da kritik bir platform olduğuna işaret etti. Özcan, "Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde artan savunma harcamaları ve mobilite talepleri, Koluman’ın yenilikçi araçlarına olan ilgiyi artırmaktadır. Bu bağlamda, IDEF 2025’teki varlığımız, uluslararası pazarlardaki konumumuzu güçlendirme ve yeni projeler geliştirme vizyonumuzla doğrudan örtüşmektedir." ifadelerini kullandı.

Özcan, fuarda, Koluman’ın vizyonunu tüm paydaşlarına anlatacağı, sektördeki yerini güçlendireceği ve savunma sanayisinin geleceğine yön verecek ürünlerini sergileyeceği kritik bir dönemeç olacağını kaydetti.

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ETİKETLER
#kara kuvvetleri
#zırhlı araç
#savunma sanayisi
#dask
#Idef 2025
#Lojistik Destek
#Kisrak
#Savunma Teknolojileri
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