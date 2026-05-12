Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yeni rotaları Türk füzeleri Yıldırımhan ve Tayfun! Tomahawk iptali sonrası Almanya'dan tarihi hamle

ABD'nin Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya, diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Uzun menzilli ağını güçlendirmek isteyen Almanya'nın özellikle Türkiye'nin ilk kez tanıttığı 6 bin kilometrelik Yıldırımhan ve Tayfun-4 füzeleriyle ilgilendiği belirtiliyor. Füze alımı için Berlin'in stratejik ve finans olarak iki paralel yol üzerinde çalıştığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Today
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 09:45

Türkiye’nin ilk kez tanıtttığı 6 bin kilometrelik Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi tüm dünyada yankı uyandırdı. Türk savunma sanayisini yakın markaja alan Avrupa füzenin bir anda ortaya çıkmasıyla konuyu manşetlerine taşıdı. Alman gazetesi Welt, NATO ve AB kaynaklarına atıfta bulunarak, Almanya'nın Türkiye'nin Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ve Tayfun Blok-4 hipersonik füzesini satın almak için aktif görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Yeni rotaları Türk füzeleri Yıldırımhan ve Tayfun! Tomahawk iptali sonrası Almanya'dan tarihi hamle

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Almanya, ABD'nin Tomahawk füze sistemlerini konuşlandırma kararını iptal etmesinin ardından uzun menzilli füze açığını kapatmak amacıyla Türkiye'nin Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ve Tayfun Blok-4 hipersonik füzesini satın almak için görüşmeler yürütüyor.
Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tomahawk füze sistemi konuşlandırmasını iptal etmesi sonrası uzun menzilli açığını kapatmak için Türkiye ile görüşüyor.
Almanya, ABD'li üretici RTX ile ortak girişim yoluyla 2028'de Almanya'da Tomahawk füzelerinin üretimine başlamayı planlıyor.
Türkiye'nin tanıttığı 6.000 kilometre menzilli Yıldırımhan füzesinin 2028'de, Tayfun Blok-4 füzesinin ise birkaç yıl sonra teslim edilebileceği belirtiliyor.
Berlin, Yıldırımhan ve Tayfun alımlarının AB'nin SAFE savunma fonu aracılığıyla finanse edilemeyeceği sonucuna vararak, doğrudan ikili anlaşma veya Almanya liderliğindeki bir koalisyonun ortak finansmanı gibi iki alternatifi inceliyor.
ABD, Amerikan stoklarının tükenmesi ve savunma sanayisini güçlendirme amacıyla RTX Tomahawk ortak girişimini destekliyor.
Son kararlar henüz alınmamış olsa da, Temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde bir açıklama yapılabileceği belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.

TOMAHAWK İPTALİ SONRASI UZUN MENZİLLİ ARAYIŞI

Türkiye Today’ın Welt’ten derlediği habere göre Almanya’nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Tomahawk füze sistemi konuşlandırmasını iptal etmesi sonrası uzun menzilli açığının kapanması için bu girişime başladığı iddia ediliyor.

Berlin iki paralel yol üzerinde çalışıyor:

ABD'li üretici RTX ile ortak girişim yoluyla, Patriot sistemi için PAC-2 GEM-T füzeleri üreten mevcut MBDA-RTX COMLOG işbirliğine benzer şekilde, 2028 gibi erken bir tarihte Almanya'da Tomahawk füzelerinin üretimine başlanması planlanıyor.

Yeni rotaları Türk füzeleri Yıldırımhan ve Tayfun! Tomahawk iptali sonrası Almanya'dan tarihi hamle

YILDIRIMHAN VE TAYFUN ALMANYA'NIN RADARINDA

Ayrıca, Türk füze sistemlerinin doğrudan tedariki de söz konusu. Türkiye'nin 6.000 kilometre menzilli ilk kıtalararası balistik füzesi olan Yıldırım, geçen hafta SAHA 2026'da kamuoyuna tanıtıldı ve 2028 gibi erken bir tarihte teslim edilebileceği belirtiliyor; Tayfun Blok-4 teslimatlarının ise bundan birkaç yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Welt gazetesinin aktardığına göre, NATO ve AB diplomatları, Alman Şansölyesi Friedrich Merz'in ABD'nin İran savaş stratejisine yönelik kamuoyu önünde yaptığı eleştirinin ve Amerikalıların İran tarafından "aşağılandığını" söylemesinin Trump'ın hamlesinin temel nedeni olduğu fikrini büyük ölçüde reddetti ancak zamanlamayı etkilediğini kabul etti.

BERLİN İKİ ALTERNATİFİ İNCELİYOR

Berlin, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, Türk silahlarına SAFE fonu aktarılmasını engelleyecekleri beklentisi nedeniyle, ne Yıldırımhan ne de Tayfun alımlarının AB'nin 150 milyar avroluk (176,5 milyar dolar) düşük faizli savunma yatırımları kredi programı olan SAFE savunma fonu aracılığıyla finanse edilemeyeceği sonucuna vardı.

Bu nedenle Berlin iki alternatifi inceliyor: Almanya ve Türkiye arasında doğrudan ikili bir anlaşma veya Almanya'nın maliyetlerin en büyük payını üstlenmesi beklenen, Almanya liderliğindeki daha küçük, istekli NATO üyelerinden oluşan bir koalisyonun alımları ortaklaşa finanse etmesi.

Yeni rotaları Türk füzeleri Yıldırımhan ve Tayfun! Tomahawk iptali sonrası Almanya'dan tarihi hamle

Kısa ve orta vadeli Türk füze seçeneği, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İsveç ve İngiltere tarafından imzalanan ve 2.000 kilometreyi aşan menzile sahip Avrupa yapımı konvansiyonel sistemler geliştirmeyi amaçlayan uzun vadeli Avrupa Uzun Menzilli Vuruş Yaklaşımı (ELSA) programının yanında yer alıyor. ELSA'nın uzun yıllar sürmesi ve önemli koordinasyon zorluklarıyla karşılaşması bekleniyor.

ABD STOKLARI ALARM VERİYOR

Welt raporunda Washington'ın ABD savunma sanayisini güçlendirmenin ve İran savaşı nedeniyle tükenmiş olan Amerikan stokları üzerindeki Avrupa baskısını azaltmanın bir yolu olarak desteklediği belirtilen RTX Tomahawk ortak girişimi, orta vadeli bir köprü çözümü temsil ediyor.

Hem Türkiye'nin alımları hem de RTX ortak girişimi konusunda henüz nihai bir karar alınmadı, ancak Welt'in diplomatik kaynakları, Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin oturum aralarında bir açıklama yapılabileceğini belirtti.

  • ÖzellikAçıklama
    MenzilYaklaşık 6.000 kilometre
    HızAtmosfer içinde 9 Mach, atmosfer dışında 25 Mach (hipersonik)
    Ağırlık ve Boyut35.000 - 38.000 kg ağırlık, 17,5 - 18 metre uzunluk
    Savaş Başlığı KapasitesiYaklaşık 3 ton mühimmat/harp başlığı
    İtki Sistemi4 adet büyük roket itki motoru
    Yakıt TipiSıvı roket yakıtlı (Sıvı azot tetroksit (N₂O₄) ve asimetrik dimetilhidrazin (UDMH) türevi bileşenler)
Yeni rotaları Türk füzeleri Yıldırımhan ve Tayfun! Tomahawk iptali sonrası Almanya'dan tarihi hamle

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YILDIRIMHAN nükleer programın ilk adımı mı? Çarpıcı analiz ortaya çıktı: Yerli balistik füze dengeleri değiştiriyor
ETİKETLER
#türkiye savunma sanayii
#Füze Teknolojisi
#Almanya Savunma
#Yıldırımhan Füzesi
#Kıtalararası Balistik Füze
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.