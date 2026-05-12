Türkiye’nin ilk kez tanıtttığı 6 bin kilometrelik Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi tüm dünyada yankı uyandırdı. Türk savunma sanayisini yakın markaja alan Avrupa füzenin bir anda ortaya çıkmasıyla konuyu manşetlerine taşıdı. Alman gazetesi Welt, NATO ve AB kaynaklarına atıfta bulunarak, Almanya'nın Türkiye'nin Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ve Tayfun Blok-4 hipersonik füzesini satın almak için aktif görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeni rotaları Türk füzeleri Yıldırımhan ve Tayfun! Tomahawk iptali sonrası Almanya'dan tarihi hamle Almanya, ABD'nin Tomahawk füze sistemlerini konuşlandırma kararını iptal etmesinin ardından uzun menzilli füze açığını kapatmak amacıyla Türkiye'nin Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ve Tayfun Blok-4 hipersonik füzesini satın almak için görüşmeler yürütüyor. Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tomahawk füze sistemi konuşlandırmasını iptal etmesi sonrası uzun menzilli açığını kapatmak için Türkiye ile görüşüyor. Almanya, ABD'li üretici RTX ile ortak girişim yoluyla 2028'de Almanya'da Tomahawk füzelerinin üretimine başlamayı planlıyor. Türkiye'nin tanıttığı 6.000 kilometre menzilli Yıldırımhan füzesinin 2028'de, Tayfun Blok-4 füzesinin ise birkaç yıl sonra teslim edilebileceği belirtiliyor. Berlin, Yıldırımhan ve Tayfun alımlarının AB'nin SAFE savunma fonu aracılığıyla finanse edilemeyeceği sonucuna vararak, doğrudan ikili anlaşma veya Almanya liderliğindeki bir koalisyonun ortak finansmanı gibi iki alternatifi inceliyor. ABD, Amerikan stoklarının tükenmesi ve savunma sanayisini güçlendirme amacıyla RTX Tomahawk ortak girişimini destekliyor. Son kararlar henüz alınmamış olsa da, Temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde bir açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

TOMAHAWK İPTALİ SONRASI UZUN MENZİLLİ ARAYIŞI

Türkiye Today’ın Welt’ten derlediği habere göre Almanya’nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Tomahawk füze sistemi konuşlandırmasını iptal etmesi sonrası uzun menzilli açığının kapanması için bu girişime başladığı iddia ediliyor.

Berlin iki paralel yol üzerinde çalışıyor:

ABD'li üretici RTX ile ortak girişim yoluyla, Patriot sistemi için PAC-2 GEM-T füzeleri üreten mevcut MBDA-RTX COMLOG işbirliğine benzer şekilde, 2028 gibi erken bir tarihte Almanya'da Tomahawk füzelerinin üretimine başlanması planlanıyor.

YILDIRIMHAN VE TAYFUN ALMANYA'NIN RADARINDA

Ayrıca, Türk füze sistemlerinin doğrudan tedariki de söz konusu. Türkiye'nin 6.000 kilometre menzilli ilk kıtalararası balistik füzesi olan Yıldırım, geçen hafta SAHA 2026'da kamuoyuna tanıtıldı ve 2028 gibi erken bir tarihte teslim edilebileceği belirtiliyor; Tayfun Blok-4 teslimatlarının ise bundan birkaç yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Welt gazetesinin aktardığına göre, NATO ve AB diplomatları, Alman Şansölyesi Friedrich Merz'in ABD'nin İran savaş stratejisine yönelik kamuoyu önünde yaptığı eleştirinin ve Amerikalıların İran tarafından "aşağılandığını" söylemesinin Trump'ın hamlesinin temel nedeni olduğu fikrini büyük ölçüde reddetti ancak zamanlamayı etkilediğini kabul etti.

BERLİN İKİ ALTERNATİFİ İNCELİYOR

Berlin, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, Türk silahlarına SAFE fonu aktarılmasını engelleyecekleri beklentisi nedeniyle, ne Yıldırımhan ne de Tayfun alımlarının AB'nin 150 milyar avroluk (176,5 milyar dolar) düşük faizli savunma yatırımları kredi programı olan SAFE savunma fonu aracılığıyla finanse edilemeyeceği sonucuna vardı.

Bu nedenle Berlin iki alternatifi inceliyor: Almanya ve Türkiye arasında doğrudan ikili bir anlaşma veya Almanya'nın maliyetlerin en büyük payını üstlenmesi beklenen, Almanya liderliğindeki daha küçük, istekli NATO üyelerinden oluşan bir koalisyonun alımları ortaklaşa finanse etmesi.

Kısa ve orta vadeli Türk füze seçeneği, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İsveç ve İngiltere tarafından imzalanan ve 2.000 kilometreyi aşan menzile sahip Avrupa yapımı konvansiyonel sistemler geliştirmeyi amaçlayan uzun vadeli Avrupa Uzun Menzilli Vuruş Yaklaşımı (ELSA) programının yanında yer alıyor. ELSA'nın uzun yıllar sürmesi ve önemli koordinasyon zorluklarıyla karşılaşması bekleniyor.

ABD STOKLARI ALARM VERİYOR

Welt raporunda Washington'ın ABD savunma sanayisini güçlendirmenin ve İran savaşı nedeniyle tükenmiş olan Amerikan stokları üzerindeki Avrupa baskısını azaltmanın bir yolu olarak desteklediği belirtilen RTX Tomahawk ortak girişimi, orta vadeli bir köprü çözümü temsil ediyor.

Hem Türkiye'nin alımları hem de RTX ortak girişimi konusunda henüz nihai bir karar alınmadı, ancak Welt'in diplomatik kaynakları, Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin oturum aralarında bir açıklama yapılabileceğini belirtti.