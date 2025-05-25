Arda Turan'dan Eyüpspor'a duygusal veda

Eyüpspor'la yollarını ayıran ve gelecek sezon Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştırması beklenen teknik direktör Arda Turan, paylaştığı bir videoyla Eyüpspor'a veda etti. Turan mesajında "Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi. En tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor’da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim her anda kendimi evimde hissettim. Benim için Eyüpspor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak. Her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım. Ve buradaki duyguyla yaşayacağım" ifadelerini kullandı.