Eyüpspor kazandı Arda Turan veda etti!

Eyüpspor kendi sahasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçerken, maç sonunda Arda Turan veda etti. Genç hoca, Eyüpspor sürecinin noktalandığını belirtti.

ARDA TURAN'DAN EYÜPSPOR'A VEDA

"Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün ikas Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Önümüzde 3-4 tane seçenek var. Oyunumuzun görülmesi bizim için çok kıymetli. Murat abiye ve Fatih'e çok teşekkür ediyorum."

ASBAŞKAN FATİH KULAKSIZ DA AÇIKLADI

"Arda Turan'a yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile de sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Arda hoca, kendisiyle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır."