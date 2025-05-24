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 | Burak Ayaydın

Eyüpspor kazandı Arda Turan veda etti!

Eyüpspor ile Antalyaspor'un arasındaki mücadelenin ardından Arda Turan'dan veda açıklaması geldi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, son maçına çıktığını söyledi.

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Eyüpspor kazandı Arda Turan veda etti!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 19:28

Eyüpspor kendi sahasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçerken, maç sonunda Arda Turan veda etti. Genç hoca, Eyüpspor sürecinin noktalandığını belirtti.

Eyüpspor kazandı Arda Turan veda etti!

ARDA TURAN'DAN EYÜPSPOR'A VEDA

"Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün ikas Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Önümüzde 3-4 tane seçenek var. Oyunumuzun görülmesi bizim için çok kıymetli. Murat abiye ve Fatih'e çok teşekkür ediyorum."

Eyüpspor kazandı Arda Turan veda etti!

ASBAŞKAN FATİH KULAKSIZ DA AÇIKLADI

"Arda Turan'a yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile de sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Arda hoca, kendisiyle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır."

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN HANGİ TAKIMA GİDİYOR?
Shaktar Donetsk'in yakın zamanda Arda Turan'ı açıklaması bekleniyor.
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