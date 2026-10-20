Bülent Uslu'dan dikkat çeken Sergen Yalçın sözleri!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. TFF henüz resmi bir duyuru yapmamışken, tecrübeli çalıştırıcı yayınladığı bir video ile yeni görevini ve sözleşme detaylarını kamuoyuna açıkladı. Bu gelişmelerin ardından spor yorumcusu Bülent Uslu, Sergen Yalçın için TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.