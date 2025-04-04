Futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü! VAR hakemi bahis oynarken yakalandı

Bulgaristan Ligi'nde oynanan bir karşılaşma sırasında yaşanan olay futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Canlı yayında ekrana yansıyan görüntülerde, maçın VAR hakemlerinden birinin cep telefonuyla bahis sitesinde gezindiği fark edildi.

İzleyiciler tarafından fark edilen bu detay, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntülerde VAR odasında görev yapan bir hakemin, cep telefonuyla bahis sitesine girdiği görülüyor.

FEDERASYON DÜĞMEYE BASTI

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Bulgaristan Futbol Federasyonu, konuyla ilgili acil bir soruşturma başlattığını duyurdu. Federasyon yetkilileri, maçta görev yapan VAR ekibi hakkında inceleme başlatarak olayın detaylarını araştıracaklarını açıkladı.