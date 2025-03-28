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 | Burak Ayaydın

Yabancı hakemler ve Türkiye gerçeği ortaya çıktı: TFF Slavko Vincic ile süreci başlattı ama büyük kriz yaşandı!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Slavko Vincic hamlesiyle başlatılan süreçte beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Yabancı hakemler, Türkiye ile ilgili yaşadıkları tatsız deneyimleri anlattılar ve bundan sonrası için ülkemizde görev almak istemediklerini ifade ettiler.

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Yabancı hakemler ve Türkiye gerçeği ortaya çıktı: TFF Slavko Vincic ile süreci başlattı ama büyük kriz yaşandı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 14:50

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'i atamış ve ülkemizdeki yabancı hakem dönemini başlatmıştı. Şu anda gelinen nokta ise beklentilerin aksine büyük bir tezata sebep olmuş durumda ve VAR hakemleri dahi, taraftarların başlattığı olumsuz süreçten rahatsız olduklarını belirtiyorlar.

TFF'NİN SLAVKO VINCIC TERCİHİYLE YABANCI HAKEM KRİTİĞİ BAŞLADI

TFF'nin Slavko Vincic'e görev vermesiyle filizlenen süreç, Trendyol Süper Lig'deki diğer takımların da yabancı hakem isteğiyle son bulmuştu. Akabinde ise federasyonun bu konudaki tavrından bağımsız olarak ciddi bir problem ortaya çıktı ve adeta krize dönüştü. Vincic ile birlikte yabancı hakem konusunda harekete geçen taraftarlar, VAR koltuğunda oturan isimlerin sosyal medya hesaplarını buldular ve rahatsız etmeye başladılar. Ayrıca yabancı hakemlerin ailelerine de mesajlar gönderen holiganlar, yabancı hakemlerin fotoğraf attığı mekânları araştırmaya ve oralara giderek o isimlerle yüz yüze gelmeye çalıştılar! Bu gelişmelerden oldukça rahatsız olan Trendyol Süper Lig'deki VAR hakemleri, ülkelerindeki basına yaşadıkları kaotik gelişmeleri ve bu şekilde görev yapılamayacağını ifade ettiler.

Derbiye yabancı hakem atanması: MHP ve Vatan Partisi tepki gösterdi | Independent Türkçe

TFF'DEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Bu krizin bir noktada aşılması gerektiğini belirten yabancı hakemler, federasyonun yeni bir karar almasını ve bu gidişatı değiştirmesini bekliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

SLAVKO VINCIC NEDEN DERBİYİ YÖNETTİ?
TFF, yerli hakemlerin böyle bir stresi kaldıramayacağını düşündüğü için yabancı hakem tercihinde bulunmuş ve adil bir yönetim adımı atmıştı.
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ETİKETLER
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Fenerbahçe
#Slavko Vincic
#Yabancı Hakem
#Spor
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