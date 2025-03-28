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 | Suat Vilgen

Serdal Adalı 2 nedenle PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ile oynayacakları derbi maça yabancı hakem atanmaması sonrası sert açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, krtik maç öncesi 2 farklı maddeden PFDK'ya sevk edildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 11:08

Beşiktaş ile ezeli rakibi Galatasaray arasında oynanacak kritik derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çarpıcı bir karara imza attı. TFF, derbiye yabancı hakem atanmaması üzerine zehir zemberek açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

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38. VE 41. MADDEDEN SEVK

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen sevk kararının gerekçesinde Adalı'ya 2 farkla maddeden seevk yapıldı. Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada Adalı’nın basın açıklamasında “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

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SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Merkez Hakem Komitesi'nin Galatasaray ile oynayacakları derbi maça, kendilerinin taleplerine rağmen yabancı hakem atamamasına sert sözler tepki göstermiti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için "Hakemleri soyunma odasında rehin alan bir federasyon başkanı, bu konuda istikamet verecek son kişi dahi olamaz" demişti. Aldığı kararın arkasında duramayan TFF'nin geçerliliğini kaybettiğini belirten Adalı "TFF, yerli hakem atama kararıyla ezeli rakiplerimizin oyuncağı olduğunu herkese ilan etmiştir. Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umurumuzda değil!" ifadelerini kullanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ve Galatasaray Süper Lig tarihinde 134. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ezeli rekabette Beşiktaş'ın 39, Galatasaray'ın ise 51 galibiyeti bulunuyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ETİKETLER
#pfdk
#futbol federasyonu
#Serdal Adalı
#Serdal Adalı
#Yabancı Hakem
#Beşiktaş-galatasaray
#Spor
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