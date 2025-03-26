Hüseyin Yücel takımı uyardı! 'Sahaya çıkma Beşiktaş'

İstanbul
Beşiktaş-Galatasaray derbinin hakemi Yasin Kol oldu. Beşiktaş eski başkanı Hüseyin Yücel ise eşitlik sağlanamayacaksa maça çıkmama çağrısında bulundu.
Trendyol Süper Lig'de 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmaya sayılı günler kala TFF, maçın hakemini açıkladı. Derbiye Yasin Kol atanırken Beşiktaş kulübünün eski başkanı Hüseyin Yücel açıklamada bulundu.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlılara derbiye çıkmama çağrısı yaparken "Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş" ifadelerini kullandı.