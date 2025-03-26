Arda Güler için Premiere Lig ekibinden resmi açıklama: Aradığımız herşey onda var

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler için Premiere Lig ekibinden resmi açıklama geldi. Forma şansı bulamadığı için ayrılacağı öne sürülen Arda Güler için birçok kulüp transfer sürecini bekliyor. Ancak genç yıldız için Aston Villa sürpriz açıklama yaptı.

Real Madrid’de yedek kaldığı için mutsuz olduğu düşünülen milli oyuncu Arda Güler için birçok dev kulüp adeta pusuda bekliyor. Arda Güler en son A Milli Takımın Macaristan’ı 3-0 yendiği maçta gol atıp ve Dominik Szoboszlai’ye yaptığı sus işaretiyle Avrupa’da birçok takımın gündemine girdi.



ARDA GÜLER İÇİN ASTON VİLLA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu için nabız yoklayacağını belirtti. "Monchi" lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo’nun, Marca radyosuna Arda Güler için verdiği demeçte ‘’onu çok iyi tanıyorum’ ifadeleri yer aldı.

Monchi, "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var." dedi.



''YAŞINDAN BÜYÜK SORUMLULUKLAR ALIYOR''

Monchi, "Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

