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 | Burak Ayaydın

'6 gol yetmedi mi?' Önce sahada sonra sosyal medyada susturdu!

Türkiye-Macaristan maçlarıyla birlikte Arda Güler ve Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışma da gündem oldu. Arda Güler ile olan sürecini sosyal medyada devam ettiren Dominik Szoboszlai, adeta neye uğradığını şaşırdı. Zira Macar orta sahanın sosyal medya hesabında, Türk taraftarlar epey tepki gösterdi.

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'6 gol yetmedi mi?' Önce sahada sonra sosyal medyada susturdu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 14:00

UEFA Uluslar Ligi play-off etabında Türkiye ile Macaristan karşılaşırken, Arda Güler ve Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışma gündem oldu. Maçın yüksek tansiyonlu bir anında Szoboszlai'ye 'sus' işareti yapan Arda Güler, bu hareketine ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Macar futbolcu ise fotoğrafa yaptığı yorumda Arda Güler'in Real Madrid'de aldığı süreye gönderme yaparak '1088' ifadesini kullandı.

Arda Güler sonrası Szoboszlai neye uğradığını şaşırdı: Telefonu eline almaya korkuyor - 3. Foto

ARDA GÜLER VE DOMINIK SZOBOSZLAI ARASINDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DEVAM ETTİ

Türkiye, Macaristan ile oynadığı 2 maçta toplam 6 gol atmış ve rahat bir şekilde rakibini elemişti. Milli yıldız da buna gönderme yaparak, "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?" diyerek bir paylaşım daha yaptı. Akabinde ise Dominik Szoboszlai'nin sosyal medya hesabı, Türk taraftarlar tarafından adeta bombardımana tutuldu.

"NİYE AĞLIYORSUN SZOBOSZLAI?"

Macar futbolcunun paylaşımlarının altına, "Niye ağlıyorsun?" ve "Arda Güler uykularını kaçırdı!" gibi birçok tepki geldi. Son olarak da Macar futbolcunun paylaşımlarına binlerce Türk Bayrağı emojisi ve Arda Güler etiketi kullanılan yorumlar yapıldı.

Arda Güler sonrası Szoboszlai neye uğradığını şaşırdı: Telefonu eline almaya korkuyor - 5. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

DOMINIK HANGİ KULÜPTE FORMA GİYİYOR?
Macar orta saha Liverpool'da oynamaktadır.
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ETİKETLER
#arda güler
#arda güler
#Türkiye Macaristan
#Dominik Szoboszlai
#Spor
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