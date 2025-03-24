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Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler için Alex de Souza ve Luka Modric örnekleri: Semih Şentürk'ten kritik tespit

Fenerbahçeli eski futbolcu ve antrenör Semih Şentürk, Kale Arkası YouTube kanalında Arda Güler'i analiz etti. Milli yıldız hakkında kritik bir tespit de yapan Semih Şentürk, Alex de Souza ve Luka Modric örneklerini verdi.

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Arda Güler için Alex de Souza ve Luka Modric örnekleri: Semih Şentürk'ten kritik tespit
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 20:30

Fenerbahçe altyapısında antrenör olarak görev yapan Semih Şentürk, Arda Güler'i o zamanlardan itibaren çok iyi tanıdığını söyledi. Ayrıca Arda Güler için uzun yıllar oynayabilir de diyen Semih Şentürk, bunun için tek bir koşul olduğunu ifade etti.

SEMİH ŞENTÜRK'TEN ARDA GÜLER DEĞERLENDİRMESİ

"Gelişimini çok iyi takip ettiğim için hep de görüşür konuşuruz. Arda’nın sadece tek sıkıntısı var. Hep de onu söylüyorum. Arda mevkisini daha bulamadı. Normalde Arda’yı Alex gibi görüyordum. Real Madrid’de ve Milli Takım’da ilk defa doğru bir yerde oynadı. Montella onu daha önce sağ önde oynatıyordu. Ancelotti de onu sağ önde oynatıyor. Arda bence sağda oynamaktan mutsuz, mevkisi değil. Box to box oyununu Modric 10 sene önce yapıyordu, 40 yaşında hala yapıyor. Eğer Arda, Modric gibi oynamaya başlarsa uzun yıllar oynar.”

Real Madrid News on X: "🗣️ Arda Güler: "For me Luka Modrić is the best in the world. I can't wait to play with him. I will learn a lot from him."

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİH ŞENTÜRK FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATMIŞTI?
Eski futbolcu, sarı lacivertli formayla 281 maça çıkmış ve 87 gol atıp 50 de asist yapmıştı.
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ETİKETLER
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