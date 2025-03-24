Yusuf Akçiçek'e yakın takip: Fenerbahçe'nin genç yeteneğine transfer kancası!

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek için Bayern Münih devreye girdi. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, an itibarıyla Bayern Münih scout ekibi tarafından 'gözlemlenen oyuncular' listesine eklendi.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek için artık Bayern Münih de talipler arasında. Son dönemde Avrupa gündeminde olan Yusuf Akçiçek için Bayern Münih de transfer planlamaları yapmaya başladı ve Fenerbahçe maçları yakın takibe alındı.

FENERBAHÇELİ YUSUF AKÇİÇEK İÇİN BAYERN MÜNİH TRANSFERİ

Alman basınından Bild, Bayern Münih'in Yusuf Akçiçek ile yakından ilgilenmeye başladığını ve her maçının scout ekibi tarafından raporlanacağını duyurdu. Yusuf için titiz bir transfer süreci planlayan Münih yönetimi, scout ekibinin son kararıyla birlikte harekete geçecek.

YUSUF AKÇİÇEK'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 maça çıkan genç savunmacı, 970 dakika sahada kaldı ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.