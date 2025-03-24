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 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması! "Bayern Münih beni istiyor"

UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Türkiye ile Macaristan'a karşı mücadele eden Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından İtalyan basınına röportaj verdi. A Milli Takım'ın galibiyetini değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, ayrıca da Bayern Münih ile ilgili transfer sürecini ve neden Alman ekibini tercih etmediğini açıkladı.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 16:29

Macaristan-Türkiye maçının ardından Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklamaları geldi. İtalya basınına A Milli Takım sürecini değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, ayrıca da Inter'den ayrılmak istemediğini ve şu an için Bayern Münih'e transfer olmayı düşünmediğini belirtti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN BAYERN MÜNİH TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

"Geçen yaz Bayern Münih beni istedi ama gitmedim, hala da ilgileniyorlar. Ama Inter'de çok mutluyum ve taraftarlar da bizi çok destekliyor. Böyle bir taraftar grubumuz varken Bayern Münih'e gitmek istemiyorum; açıkçası Inter'deki süreci size anlatamam, sadece yaşayarak hissedebilirsiniz."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Kötü Haber Geldi!

HAKAN ÇALHANOĞLU VE INTER'DEKİ HEDEFLERİ

"Bu sezon tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Inter'i en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, büyük bir sorumluluğumuz var ve bunu biliyoruz. İtalya'da her şeyi kazandım, esas hedefim ise Şampiyonlar Ligi zaferi. İki yıl önce kaybettiğimiz finali düşündüğümde; hayalim geri dönüp başarmak ve belki de Ballon d'Or'u kazanmak. Sonrasında ise Serie A da bir diğer önemli hedef."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer haberlerine net cevap- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

İTALYA PERFORMANSI

Inter ile bu sezon 32 maça çıkan Hakan, 9 gol attı ve 4 de asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'E NEREDEN GELMİŞTİ?
Milli yıldız, sansasyonel bir kararla Milan'dan ayrılıp Inter'e katılmıştı.
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#Spor
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