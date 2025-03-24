Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Dominik Livakovic'in yerine Brezilyalı eldiven: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılık ihtimaline karşı Alisson Becker gündeme alındı. Halihazırda Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Alisson Becker için nabız yoklayan Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in ayrılması halinde dünya çapında bir eldivenle anlaşmak istiyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılık sürecine ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Şimdi de Dominik Livakovic'in alternatifi olarak Alisson Becker'i gündemine alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği deneyimli eldiven için temaslarda bulundu. İngiliz basınına göre ise Liverpool zaten Alisson Becker'i göndermek istiyor.

FENERBAHÇE DOMINIK LIVAKOVIC SONRASINDA GALATASARAY'IN DA İSTEDİĞİ ALISSON BECKER İÇİN DEVREDE

Dominik Livakovic'in ayrılma ihtimalinin sürekli olarak gündeme gelmesinden rahatsız olan Fenerbahçe'de, sportif direktör Mario Branco Alisson Becker için çalışmalara başladı. Halihazırda Liverpool'un da yolları ayırmayı düşündüğü 32 yaşındaki Brezilyalı eldiven, Galatasaray'ın da Fernando Muslera sonrasında anlaşmak istediği isimler arasında yer alıyordu. An itibarıyla sürpriz süreçle birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya gelirken, Becker için ise İngiltere'den sonra Türkiye'de oynama fikri biraz soru işaretleri barındırıyor. Esasen ise İngiliz basınına göre süreci menajerler ilerletiyor ve transferin olma ihtimali de hayli yüksek.

ALISSON BECKER YA DA EDERSON

Dominik Livakovic'in ardından kaleyi dünya çapında bir eldivene teslim etmek isteyen sarı lacivertli yönetim, Manchester City tarafından gözden çıkarılan Ederson ile de yakından ilgileniyor. Hırvat kalecinin İstanbul'dan ayrılmayı netleştirmesi durumunda, Fenerbahçe kalesindeki kalite daha da artırılacak.

ALISSON'UN PERFORMANS BİLGİLERİ

Liverpool formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Brezilyalı, 22 gol yemiş ve 12 mücadelede ise kalesini tamamen kapatmıştı.