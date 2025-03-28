Deniz Dönmezer için devler sıraya girdi: Fenerbahçe, Ajax ve Chelsea transferde karşı karşıya! Adana Demirspor ile resmi görüşmeler başladı

Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer için Fenerbahçe, Ajax ve Chelsea resmen devrede. Deniz Dönmezer'i transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Ajax ve Chelsea harekete geçmeye henüz başlamışken; Adana Demirspor ise ilk gelen 5 milyon Euroluk teklifi reddetti. İşte kritik ayrıntılar.

Adana Demirsporlu Deniz Dönmezer'e Fenerbahçe, Ajax ve Chelsea'nin yakın takibi söz konusu. Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Ajax ve Chelsea; an itibarıyla resmi temaslara da başladı ve ilk teklif de daha şimdiden reddedildi.

ADANA DEMİRSPORLU DENİZ DÖNMEZER İÇİN FENERBAHÇE, AJAX VE CHELSEA TRANSFER SÜRECİNDE

Deniz Dönmezer, 16 yaşında Adana Demirspor'un kalesine geçmiş ve Trendyol Süper Lig'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç kalecinin gelişimiyle yakından ilgilenen futbol devleri, an itibarıyla Adana Demirspor'un kapısını çalmaya başladılar! Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hollanda temsilcisi Ajax, Deniz Dönmezer için 5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay teklif etti ama Adana Demirspor şu an için anlaşmayı kabul etmedi ve peşin ödeme konusundaki şartların değiştirilmesini talep etti. Halihazırda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Deniz Dönmezer için görüşmeler yaptığı süreç, tamamen Adana ekibinin inisiyatifine kalmış durumda. Başkan Murat Sancak ile transfer hakkında telefonlaşan Ali Koç, Deniz'i istediklerini net şekilde belirtti ve bonservis bedeli için pazarlıklara başladı.

UZUN ZAMANDIR TAKİPTE OLAN CHELSEA İZLEMEYE GELECEK

Deniz Dönmezer'i uzun zamandır gözlemleyen İngiliz devi Chelsea, Nisan ayındaki ikas Eyüpspor-Adana Demirspor maçına kaleci departmanının en kıdemli ismini gönderecek ve 16 yaşındaki eldiven için gelecek raporu bekleyecek. Deniz hakkında scout ekibinin ve kaleci analizinin aynı fikirde olması durumundaysa, genç file bekçisi için transfer süreci hızlıca tamamlanacak.

DENİZ DÖNMEZER'İN ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Milli takımın alt yaş kategorilerinde oynamasının haricinde; Adana ekibiyle de bu sezon 16 maça çıkan Deniz, 1284 dakika sahada kaldı ve 38 gol yedi. Son olarak da Trendyol Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'un, Deniz Dönmezer'in yüklü bir meblağ ile transfer olmasına izin vermesi bekleniyor.