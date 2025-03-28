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Editor
 | Burak Ayaydın

Bodrum FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! Portekizli isim tercih edildi

Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe karşılaşacak. Ligin hem zirvesini hem de küme hattını ilgilendiren kritik maçın, VAR hakemi de açıklandı.

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Bodrum FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! Portekizli isim tercih edildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 13:21

Trendyol Süper Lig'de Bodrum Fk ile Fenerbahçe, bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışıyla kümede kalma savaşını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturacak.

BODRUM FK-FENERBAHÇE MAÇINA PORTEKİZLİ VAR

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlıyor. MHK, zorlu mücadelelerde görev alacak VAR hakemlerini açıkladı. Duyuruya göre Bodrum Fk ile Fenerbahçe maçının VAR koltuğuna Luis Godinho atandı.

GÜNÜN MAÇLARI VE VAR HAKEMLERİ

https://x.com/MHK_Resmi/status/1905545386732683423

BODRUM FK VE FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Kritik mücadele öncesinde Bodrum FK; bugüne kadar topladığı 30 puan ile 15. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 62 puanla lig tablosunda ikinci sırada bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BU MAÇ NEDEN ÖNEMLİ?
Trendyol Süper Lig'de son haftalara doğru kritik bir viraj başlıyor ve en ufak bir hata geri dönülemez izlere sebep olabilir. An itibarıyla ise bu maç, hem küme düşme hattını hem de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#bodrum fk
#Fenerbahçe
#Yabancı Hakem
#VAR Sistemi
#Luis Godinho
#Spor
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