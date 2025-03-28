Bodrum FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! Portekizli isim tercih edildi

Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe karşılaşacak. Ligin hem zirvesini hem de küme hattını ilgilendiren kritik maçın, VAR hakemi de açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de Bodrum Fk ile Fenerbahçe, bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışıyla kümede kalma savaşını yakından ilgilendiren mücadelenin VAR koltuğunda ise Portekizli Luis Godinho oturacak.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlıyor. MHK, zorlu mücadelelerde görev alacak VAR hakemlerini açıkladı. Duyuruya göre Bodrum Fk ile Fenerbahçe maçının VAR koltuğuna Luis Godinho atandı.
https://x.com/MHK_Resmi/status/1905545386732683423
Kritik mücadele öncesinde Bodrum FK; bugüne kadar topladığı 30 puan ile 15. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 62 puanla lig tablosunda ikinci sırada bulunuyor.