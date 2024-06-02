 Nuri Şahin ve Arda Güler sosyal medyayı salladı

02 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 10:13

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan da yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.

Real Madrid ile kupa sevinci yaşayan milli oyuncumuz Arda Güler'in maç sonunda amatör bir kameraya yansıyan görüntüleri sosyal medyayı salladı.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Genç yıldız, maçın ardından sahaya içine gelen Dortmund'un yardımcı hocası Nuri Şahin'in koşarak yanına gittiği görüldü.

Arda Güler ile ayakta bir süre konuşan Nuri Şahin daha sonra genç oyuncuya sarılarak tebrik etti. Amatör kameraya yansıyan bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.