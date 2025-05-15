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 | Burak Ayaydın

1. Lig play-off aşamasında Boluspor yarı finalde!

1. Lig play-off aşamasında İstanbulspor ile Boluspor karşılaştı. Kritik maçta geriye düşen Boluspor, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

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1. Lig play-off aşamasında Boluspor yarı finalde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 22:55

Boluspor, 1. Lig play-off aşamasında İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Kırmızı beyazlılar; Özcan'ın 49. dakikadaki golüyle 1-0 geriye düşerken, Babacar (57) ve Hasani'nin (70) golleriyle önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi ve 2-1'lik zaferle yarı finale yükselen taraf oldu.

https://x.com/Boluspor/status/1923102218107965638

BOLUSPOR VE BANDIRMASPOR KARŞILAŞACAK

Boluspor, Erzurumspor FK'yı 2-0'la geçen Bandırmaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

1. Lig play-off aşamasında Boluspor yarı finalde!

Hakemler: Yiğit Arslan, Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu.

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Krstovski dk. 78), Okan Erdoğan, Coly, Duhan Aksu (Yusuf Ali Özer dk. 85), Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Kerem Şen dk. 78), Sambissa (Şeref Özcan dk. 74), Loshaj, Diarra, Emir Kaan Gültekin.

Yedekler: Alp Tutar, Halil Yiğit Yitmez, Fatih Tultak, Yiğit Fidan, Duhaney, İsa Dayaklı.

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Oulare, Enes Alıç (Berk Yıldız dk. 90+1), İshak Karaoğul (Balbudia dk. 80), Oğuz Güçtekin, Hasani (Aleksic dk. 87), Jefferson (Lico dk. 46), Mukairu, Babacar (Kaan Arslan dk. 87).

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Eren Erdoğan, Hüsamettin Yener, İskandarlı, Anıl Koç.

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Özcan Şahan (dk. 49) (İstanbulspor), Babacar (dk. 57), Hasani (dk. 70) (Boluspor).

Sarı kartlar: Okan Erdoğan, Özcan Şahan (İstanbulspor), İshak Karaoğul, Oulare, Enes Alıç (Boluspor).

Sıkça Sorulan Sorular

BOLUSPOR, NORMAL SEZONU KAÇINCI SIRADA BİTİRMİŞTİ?
Kırmızı beyazlılar, lig tablosunda 7. sırada yer almış ve play-off biletine hak kazanmıştı.
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ETİKETLER
#play-off
#istanbulspor
#boluspor
#Trendyol 1. Lig
#Spor
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