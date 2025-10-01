Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 7. hafta maçlarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. 11 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi.
Buna göre, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Trabzonspor, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kocaelispor: Çirkin ve kötü tezahürat
Galatasaray, Gaziantep FK, Kayserispor, Kocaelispor: Saha olayları
Gaziantep FK: Talimatlara aykırı hareketi
Antalyaspor: 6 futbolcunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
Başakşehir Kulübü ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle ayrı ayrı Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Kayserispor Kulübü idarecisi olarak akredite edilen Mustafa Baki Ersoy'un 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve 'tehdidi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 30.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
Gençlerbirliği Kulübü futbolcusu Franco Daryl Tongya Heubang ile Sekou Koita'nın Kayserispor müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle ayrı ayrı disipline gönderildi.