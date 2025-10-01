Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 7. hafta maçlarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. 11 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi.

Buna göre, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Trabzonspor, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kocaelispor : Çirkin ve kötü tezahürat

: Çirkin ve kötü tezahürat Galatasaray, Gaziantep FK, Kayserispor, Kocaelispor: Saha olayları

Gaziantep FK: Talimatlara aykırı hareketi

Antalyaspor : 6 futbolcunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

: 6 futbolcunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi Başakşehir Kulübü ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle ayrı ayrı Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.