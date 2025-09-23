Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

PFDK cezaları açıkladı: Ali Koç'a büyük yaptırım geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye ve eski başkanı Ali Koç'a cezalar verdi. Ayrıca da PFDK, birçok takımla ilgili yaptırımlarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PFDK cezaları açıkladı: Ali Koç'a büyük yaptırım geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 22:46

TFF'nin açıklamasına göre kurul; 'nin ligde Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin, saha olayları nedeniyle ise 220 bin olmak üzere toplam 620 bin para cezası uyguladı. İlave olarak da PFDK, sarı lacivertli kulübün eski başkanı 'u ise futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon da para cezasına çarptırdı.

PFDK cezaları açıkladı: Ali Koç'a büyük yaptırım geldi!

1. LİG CEZALARI

Kurul, Adana Demirspor forması giyen Murat Uğur Eser'e Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 ile oynanan müsabakada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 40 bin lira para cezası verdi. Ayrıca Adana Demirspor Antrenörü Koray Palaz'a da aynı sebepten dolayı yine 1 maç men ve 40 bin lira para cezası kesildi. Yine kurul, Atko Grup Pendikspor'a da kupada biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve karşılaşma saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı 110 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK cezaları açıkladı: Ali Koç'a büyük yaptırım geldi!

FIRAT AYDINUS DA CEZA ALDI

Son olarak da eski hakem Fırat Aydınus'a, sosyal medya paylaşımında yer alan hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

PFDK CEZALARI NASIL BELİRLENİYOR?
Yönetmeliğe uymayan kurum ya da kişilerin; disipline sevk edildiği süreçte, kanun hükmünde değerlendirmeler yapılıyor ve cezalar veriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devin Özek'ten Sadettin Saran'a 'Fenerbahçe' raporu: Ali Koç müdahale etmemişti!
Galatasaray’da Gabriel Sara ayrılığı: Sürpriz teklifler!
ETİKETLER
#ceza
#ali koç
#türkiye futbol federasyonu
#Fenerbahçe
#pdfk
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.