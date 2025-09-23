PFDK cezaları açıkladı: Ali Koç'a büyük yaptırım geldi!

TFF'nin açıklamasına göre kurul; Fenerbahçe'nin ligde Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin, saha olayları nedeniyle ise 220 bin olmak üzere toplam 620 bin para cezası uyguladı. İlave olarak da PFDK, sarı lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'u ise futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon da para cezasına çarptırdı.

1. LİG CEZALARI

Kurul, Adana Demirspor forması giyen Murat Uğur Eser'e Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 ile oynanan müsabakada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 40 bin lira para cezası verdi. Ayrıca Adana Demirspor Antrenörü Koray Palaz'a da aynı sebepten dolayı yine 1 maç men ve 40 bin lira para cezası kesildi. Yine kurul, Atko Grup Pendikspor'a da kupada biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve karşılaşma saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı 110 bin lira para cezası uyguladı.

FIRAT AYDINUS DA CEZA ALDI

Son olarak da eski hakem Fırat Aydınus'a, sosyal medya paylaşımında yer alan hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.