117 alkış paylaşmıştı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün cevabı

29 Ekim 2024 03:17 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 03:25

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, derbi öncesi siyah-beyazlıların Yunus Akgün paylaşımına 2-1'lik galibiyet sonrası sonrası cevap verdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı serzenişi! 'VAR müdahil olmadı'

Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı serzenişi! 'VAR müdahil olmadı'

Süper Lig​'in 10. haftasında Okan Buruk​'un yönetimindeki Galatasaray​, evinde Giovanni van Bronckhorst​'un Beşiktaş​'ı 2-1 mağlup etti. Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturdu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4'te Ernest Muçi attı.

GALATASARAY'DAN YUNUS PAYLAŞIMI

Müsabakanın ardından ise sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın derbi öncesinde Yunus Akgün ile ilgili yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Yunus Akgün'ün Beşiktaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilip 117 bin TL ceza alması sonrası Beşiktaş, 117 alkış emojisi paylaşarak bu karara tepki göstermişti.

Galatasaray da Beşiktaş'a 'sus' emojisiyle bu tweetini alıntılayarak cevap verdi.