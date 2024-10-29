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117 alkış paylaşmıştı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün cevabı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
29 Ekim 2024 03:17 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 03:25
117 alkış paylaşmıştı! Galatasaray&#039;dan Beşiktaş&#039;a Yunus Akgün cevabı

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, derbi öncesi siyah-beyazlıların Yunus Akgün paylaşımına 2-1'lik galibiyet sonrası sonrası cevap verdi.

Süper Lig​'in 10. haftasında Okan Buruk​'un yönetimindeki Galatasaray​, evinde Giovanni van Bronckhorst​'un Beşiktaş​'ı 2-1 mağlup etti. Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturdu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4'te Ernest Muçi attı.

117 alkış paylaşmıştı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün cevabı - 1. Resim

GALATASARAY'DAN YUNUS PAYLAŞIMI

Müsabakanın ardından ise sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın derbi öncesinde Yunus Akgün ile ilgili yaptığı paylaşıma cevap verdi.

117 alkış paylaşmıştı! Galatasaray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün cevabı - 2. Resim

Yunus Akgün'ün Beşiktaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilip 117 bin TL ceza alması sonrası Beşiktaş, 117 alkış emojisi paylaşarak bu karara tepki göstermişti.

Galatasaray da Beşiktaş'a 'sus' emojisiyle bu tweetini alıntılayarak cevap verdi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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