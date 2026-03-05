Menü Kapat
12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci pencerenin tamamlanmasının ardından dünya sıralaması güncellendi. Elemelerde 4 maçta 4 galibiyet elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 742.9 puanla 11. sırada yer aldı.

12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri belli oldu
Uluslararası Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası 2027 elemelerinin ikinci penceresinin tamamlanmasının ardından dünya sıralaması güncellendi. Konuyla ilgili FIBA'dan açıklama geldi.

FIBA'nın açıklamasına göre, listenin ilk 11 basamağında herhangi bir değişim yaşanmadı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda oynadığı dört maçı da kazanan ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen Türkiye, 742.9 puanla 11. sırada yer aldı.

12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

ZİRVEDE ABD VAR

ABD, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Amerika elemelerinde ikinci tura yükselerek zirvedeki yerini korudu. Yunanistan, Karadağ karşısında elde ettiği galibiyet ve Avrupa elemelerinde ikinci tura yükselmesiyle 12. basamağa çıktı.

Madagaskar ise ikinci pencerede galibiyet alamamasına rağmen ilk 100 içinde en büyük sıçramayı yaparak 9 basamak yükseldi ve 94. sıraya yerleşti.

12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

FIBA erkek dünya sıralamasında ilk 11 basamakta yer alan ülkeler şöyle:

1 - ABD: 893.8 puan
2 - Almanya: 817.2 puan
3 - Sırbistan: 808.8 puan
4 - Fransa: 807.7 puan
5 - Kanada: 806 puan
6 - Avustralya: 778.5 puan
7 - İspanya: 774.6 puan
8 - Arjantin: 755.5 puan
9 - Litvanya: 750.1 puan
10 - Brezilya: 750.1 puan
11 - Türkiye: 742.9 puan

