Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti

07 Temmuz 2024 16:00 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 16:03

13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, turnuvada 33 yaşındaki Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi. Erdoğmuş, turnuvanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olan Magnus Carlsen'i mat etti.

'DÜNYANIN EN GENÇ' BÜYÜKUSTASI UNVANINI ALDI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele eden yıldız sporcu 12 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, son normunu da tamamlayarak Büyükusta (Grandmaster - GM) unvanını elde etmişti.

Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM’leri sıralamasında da 4’üncü sırada yer aldı. Dünyanın en genç GM’si sıralamasında ABD’li Abhimanyu Mishra (12 yıl 4 ay 25 gün) ilk sırada yer alırken, Mishra’yı Ukrayna’dan Sergey Karjakin (12 yıl 7 ay), Hindistan’dan Gukesh Dommaraju (12 yıl 7 ay 17 gün) ve Türkiye’den Yağız Kaan Erdoğmuş (12 yıl 9 ay 30 gün) takip etti.

Türkiye’de satranç sporunda 2012 yılından bu yana büyükusta sayısı artarak 16’ya ulaştı.