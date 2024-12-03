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19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya'ya mağlup oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 22:03 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:05
19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya&#039;ya mağlup oldu!

19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 1. Tur A Ligi 4. Grup'ta İtalya'ya 10-0'lık skorla mağlup oldu.

UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 1. Tur A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye​, üçüncü maçında İtalya'ya 10-0 yenildi.

Milliler, gruptaki son maçında Polonya​'nın Nysa şehrindeki Miejski Stadı'nda İtalya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleden 10-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Polonya, İngiltere'yi 1-0 yendi.

Daha önce İngiltere'ye 2-1 ve Polonya'ya 8-0 yenilen 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, grubunu puansız son sırada tamamladı.

B Ligi'ne düşen milliler, 2. turda yeniden A Ligi'ne yükselmeye çalışacak.

Organizasyonda 2. tur kuraları, 6 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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