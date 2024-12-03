19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya'ya mağlup oldu!

03 Aralık 2024 22:03 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:05

19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 1. Tur A Ligi 4. Grup'ta İtalya'ya 10-0'lık skorla mağlup oldu.