Spor
2. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte 1. Lig'e yükselme maçlarının tarihleri

Nesine 2. Lig'de normal sezon Kırmızı Grup'ta 34. ve son, Beyaz Grup'ta ise 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi. Bursaspor'un şampiyon olduğu Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor, Muşspor, Aliağa FK ve AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor; Batman Petrolspor'un şampiyon olduğu Beyaz Grup'ta ise Muğlaspor, Seza Çimento Elazığspor, Adana 01 FK ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor play-off bileti alan takımlar oldu. İşte 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve karşılaşmaların tarihleri...

Nesine 2. Lig'de normal sezon sona erdi. 2. Lig'de normal sezon Kırmızı Grup'ta 34. ve son, Beyaz Grup'ta ise 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından tamamlandı.

2. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte 1. Lig'e yükselme maçlarının tarihleri

Nesine 2. Lig'de normal sezon sona erdi ve play-off eşleşmeleri ile ilk tur maç tarihleri belli oldu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
Kırmızı Grup'ta play-off oynama hakkı kazanan takımlar: Mardin 1969 Spor, Muşspor, Aliağa FK ve AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor.
Beyaz Grup'ta play-off oynama hakkı kazanan takımlar: Muğlaspor, Seza Çimento Elazığspor, Adana 01 FK ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor.
Play-off birinci turunda birinci müsabakalar 30 Nisan'da, rövanşları ise 4 Mayıs'ta oynanacak.
Gruplarda final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılacak ve play-off sonunda ikişer takım daha Trendyol 1. Lig'e yükselecek.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor şampiyonluklarını ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükselmeye hak kazanmışlardı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor, Muşspor ve Aliağa FK daha önceki haftalarda play-off oynama hakkı elde etmişti. Son hafta maçlarının ardından play-off bileti alan son takım, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor oldu. Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ise Muğlaspor, Seza Çimento Elazığspor ve Adana 01 FK, play-off'u garantilemişti. Son hafta maçlarının ardından play-off bileti alan son takım, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor oldu. Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor ise lige veda etmişti.

PLAY-OFF İLK TUR MAÇLARININ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan Nesine 2. Lig'de play-off birinci tur maçlarının programı da belli oldu. Play-off ilk turunda birinci müsabakalar 30 Nisan'da, rövanşları ise 4 Mayıs'ta oynanacak. Tur atlayan takımlar, finale yükselecek.

Gruplarda final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılacak. 2. Lig'de play-off aşaması sonunda iki grupta birer takım daha Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'de play-off birinci tur maç programı şöyle:

KIRMIZI GRUP

Birinci maçlar:

30 Nisan Perşembe:

16.00 | AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor - Mardin 1969 Spor
20.00 | Aliağa Futbol - Muşspor

İkinci müsabakalar:

4 Mayıs Pazartesi:

15.00 | Mardin 1969 Spor - AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor
15.00 | Muşspor - Aliağa Futbol

BEYAZ GRUP

Birinci maçlar:

30 Nisan Perşembe:

16.00 | Adana 01 FK - Seza Çimento Elazığspor
20.00 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Muğlaspor

İkinci müsabakalar:

4 Mayıs Pazartesi:

16.00 | Muğlaspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
20.00 | Seza Çimento Elazığspor - Adana 01 FK

