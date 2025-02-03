2025 Dünya Para Atletizm Grand Prix takvimi belli oldu!

03 Şubat 2025 20:26 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 20:28

2025 Dünya Para Atletizm Grand Prix takvimi açıklandı.

Dünya Para Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sekiz ülkede düzenlenecek organizasyonlarda, Türkiye'yi görme engelli milli sporcular temsil edecek.

Takvimde yer alan yarışlar şu şekilde:

10-13 Şubat: Dubai Grand Prix (Birleşik Arap Emirlikleri)

11-13 Mart: Yeni Delhi Grand Prix (Hindistan)

24-26 Nisan: Marakeş Grand Prix (Fas)

9-12 Mayıs: Jalisco Grand Prix (Meksika)

16-19 Mayıs: Cali Grand Prix (Kolombiya)

23-25 Mayıs: Nottwil Grand Prix (İsviçre)

2-4 Haziran: Paris Grand Prix (Fransa)

16-18 Haziran: Tunus Grand Prix (Tunus)

3-5 Temmuz: Olomouc Grand Prix (Çekya) (Sadece kadınlar)