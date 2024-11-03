Tgrt Haber
Haberler>Spor>40 bin taraftar izliyordu: Bursaspor maçında yangın paniği!

40 bin taraftar izliyordu: Bursaspor maçında yangın paniği!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Kasım 2024 18:39 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:47

Yaklaşık 40 bin taraftarın izlediği Bursaspor maçında yangın paniği yaşandı. O anlar kameraya anbean yansıdı...

Bursaspor​ maçına katılan yaklaşık 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda kartonların yanması nedeniyle onlarca ekip teyakkuza geçti.
Bursaspor-Kuşadasıspor mücadelesini izlemek için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na gelen 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda ilk yarı golsüz biterken, devre arasında tribünlerde bulunan kartonlar alev aldı.

40 bin taraftar izliyordu: Bursaspor maçında yangın paniği! - 1. Resim

Kısa sürede dumanların yükselmesiyle durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edilirken yangın büyümeden kontrol altına alındı.

40 bin taraftar izliyordu: Bursaspor maçında yangın paniği! - 2. Resim

Ev sahibi takımın 4-1 yendiği karşılaşmada yangın paniği ise kameraya anbean yansıdı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursasportaraftar

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...