LeBron James yine şaşırttı: MVP olduğu sezondan bile daha iyi!

LeBron James'in şu anki istatistikleri, gençlik zamanlarını geride bıraktı! Yaşayan efsane LeBron James, MVP olduğu dönemden daha iyi bir performans gösteriyor.

40 yaşındaki LeBron James şaşırtmaya devam ediyor. NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 12 yıl önce ligin en değerli oyuncusu seçildiği sezondan daha başarılı istatistiklere imza atıyor.

28 YAŞINDAKİ HALİNİ GERİDE BIRAKTI

NBA'in gelmiş geçmiş en büyük iki efsanesinden biri kabul edilen LeBron, 2012-2013 sezonunda Miami Heat ile şampiyonluk yaşamış ve en değerli oyuncu seçilmişti. MVP olduğu 28 yaşında; yüzde 51 şut yüzdesi ve 26,8 sayı ortalaması yakalayan efsane, bu sezon ise daha şimdiden yüzde 55 şut yüzdesi ile 26,5 sayı ortalamalarına ulaştı.

RİBAUND, ASİST VE 3 SAYI DETAYI

40 yaşındaki yıldız, ribaund ve asist ortalamalarında da 12 yıl öncesini geride bıraktı! Kral lakaplı basketbolcu, 2012-2013 sezonunda ulaştığı 7,5 ribaund ortalamasını 8,3'e; 7,4 asist ortalamasını da 8,1'e yükseltti. James'in, 28 yaşındaki performansını geride bıraktığı diğer bir kategori ise 3 sayılık atışlar. Kral, o dönem Miami Heat formasıyla üç sayı çizgisinin ardından yüzde 51 isabet oranı yakalarken, bu sezon ise yüzde 55 isabet ile oynuyor.