Luka Doncic Dallas'ı yıktı! Los Angeles Lakers galip geldi

NBA'de Los Angeles Lakers ile Dallas Mavericks karşılaştı. Dallas tarafından Lakers'a takaslanan Luka Doncic, oldukça hırslı oynadı ve galibiyette başrolde yer aldı.

NBA'de Dallas Mavericks'i konuk eden Los Angeles Lakers, sahadan 107-99 galip ayrıldı. Lakers'ın yeni yıldızı Luka Doncic; 19 sayı, 15 ribaund ve 12 asist yaptı.

LEBRON JAMES'TEN LUKA DONCIC'E ÖVGÜLER

Maçı 27 sayı ve 12 ribaund istatistikleriyle tamamlayan LeBron, Doncic'in performansını övdü ve ""Ne yapmak istediğine çok odaklanmıştı. Ne yapmak istediğine ve oyun planını bireysel olarak nasıl uygulamak istediğine kilitlenmiş durumdaydı." dedi.

LUKA DONCIC FIRTINASI

Luka Doncic; Kareem Abdul-Jabbar'dan bu yana 15+ sayı, 15+ ribaund, 10+ asist, 2+ top çalma ve 2+ blok yapan ilk Lakers oyuncusu oldu. Söz konusu istatistiği LeBron James veya Kobe Bryant başaramamıştı.