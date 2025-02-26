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Editor
 | Burak Ayaydın

Luka Doncic Dallas'ı yıktı! Los Angeles Lakers galip geldi

NBA'de Los Angeles Lakers ile Dallas Mavericks karşılaştı. Dallas tarafından Lakers'a takaslanan Luka Doncic, oldukça hırslı oynadı ve galibiyette başrolde yer aldı.

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Luka Doncic Dallas'ı yıktı! Los Angeles Lakers galip geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 14:58

NBA'de Dallas Mavericks'i konuk eden Los Angeles Lakers, sahadan 107-99 galip ayrıldı. Lakers'ın yeni yıldızı Luka Doncic; 19 sayı, 15 ribaund ve 12 asist yaptı.

LEBRON JAMES'TEN LUKA DONCIC'E ÖVGÜLER

Maçı 27 sayı ve 12 ribaund istatistikleriyle tamamlayan LeBron, Doncic'in performansını övdü ve ""Ne yapmak istediğine çok odaklanmıştı. Ne yapmak istediğine ve oyun planını bireysel olarak nasıl uygulamak istediğine kilitlenmiş durumdaydı." dedi.

LUKA DONCIC FIRTINASI

Luka Doncic; Kareem Abdul-Jabbar'dan bu yana 15+ sayı, 15+ ribaund, 10+ asist, 2+ top çalma ve 2+ blok yapan ilk Lakers oyuncusu oldu. Söz konusu istatistiği LeBron James veya Kobe Bryant başaramamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

LUKA DONCIC NERELİDİR?
Yıldız basketbolcu Slovenya uyrukludur.

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#Spor
#los angeles lakers
#Spor
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